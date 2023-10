Le notizie di oggi: sono almeno 42 le vittime delle inondazioni nella regione dell’Himalaya indiano. L’Alta corte del Myanmar ha respinto i ricorsi in appello per sei condanne per corruzione ad Aung San Suu Kyi. Oltre 43 milioni di bambini sfollati interni nelle nazioni dell’Asia a causa dei cambiamenti climatici. Islamabad vuole espellere entro il primo novembre tutti gli immigrati irregolari, in primis gli afghani. Task-force Aiea visiterà la centrale di Fukushima a fine mese, prima volta dall’inizio delle operazioni di sversamento delle acque trattate. I prezzi dell’export di carbone russo a settembre sono aumentati del 14%.

CINA

I viaggi in ingresso e uscita dalla Cina hanno registrato un’impennata durante gli otto giorni di vacanza della Settimana d’Oro, in cui la festa nazionale è coincisa con quella dell’autunno, avvicinandosi ai livelli precedenti il Covid-19. Il numero medio di viaggi ha raggiunto 1,477 milioni, pari all’85,1% del numero medio di viaggi registrato nel 2019 e il quadruplo del 2022. Il governo si aspettava una media di 1,58 milioni di viaggi giornalieri.

INDIA

Sono almeno 42 le vittime aggiornate della fuoriuscita di acqua da un lago glaciale, innescando inondazioni improvvise nella regione dell’Himalaya indiano. I soccorritori sono impegnati nella ricerca dei dispersi, almeno 150 ma il numero potrebbe aumentare. Il lago Lhonak nello Stato nord-orientale del Sikkim è tracimato il 4 ottobre per le piogge torrenziali e una valanga, facendo esondare il fiume Teesta. È stato uno dei peggiori disastri della regione in più di 50 anni.

MYANMAR

L’Alta corte del Myanmar ha respinto ieri i ricorsi in appello contro le sei condanne per corruzione all’ex Consigliere di Stato Aung San Suu Kyi. Quattro casi sono relativi alla Fondazione Daw Khin Kyi e due legati all’uomo d’affari Maung Weik. La Nobel per la pace, incarcerata in seguito al golpe militare del febbraio 2021, sta scontando una pena a 33 anni per condanne in 19 processi.

ASIA

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite oltre 43 milioni di bambini in Asia sono sfollati interni al proprio Paese a causa del cambiamento climatico. In vetta alla classifica fra le nazioni più colpite vi sono Cina, India e Filippine. Fra il 2016 e il 2021 si contano 20mila nuovi minori sfollati al giorno per eventi legati agli eventi naturali estremi fra cui inondazioni, tempeste, siccità e incendi.

PAKISTAN - AFGHANISTAN

Islamabad ha emesso una disposizione in cui intima a tutte le persone che vivono illegalmente e senza titolo di lasciare il Paese entro il primo novembre. Il ministro degli Interni ad interim Sarfarz Bugti ha aggiunto che attività o proprietà di stranieri “clandestini” saranno confiscate. La disposizione si applica a immigrati di ogni nazionalità, ma investe in larga maggioranza gli afghani.

GIAPPONE

Una task force dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) visiterà dal 24 al 27 ottobre la centrale nucleare di Fukushima, teatro dell’incidente atomico del 2011. Gli esperti vedranno l’impianto per la prima volta dall’inizio delle operazioni ad agosto di rilascio di acqua radioattiva trattata. Una scelta che ha spinto altre nazioni, come la Cina, a vietare l’importazione di pesce.

RUSSIA

I prezzi dell’export di carbone russo a settembre sono aumentati del 14%, alla vigilia delle feste di ottobre in Cina e alla luce delle riduzioni di estrazione interna decisa da Pechino, oltre alla crescita di domanda dall’India. Secondo Gazprombank gli aumenti continueranno in vista dell’inverno, mentre potrebbe diminuire il metallurgico per la limitazione della produzione di acciaio in Cina.

KAZAKHSTAN

Il Parlamento di Astana denuncia la diffusione di tendenze islamiche radicali, invitando il governo a prendere misure adeguate per estirpare i movimenti salafita e wahabita. Allo studio divieti alla letteratura estremista e limitazioni all’abbigliamento religioso in pubblico (hijab a scuola) e difesa della dombra, strumento tradizionale a corde che i radicali islamici considerano “peccaminoso”.