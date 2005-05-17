CINA

Un’esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia cinese dello Shanxi ha causato almeno 90 morti, diventando il peggior disastro minerario nel Paese degli ultimi dieci anni. L’incidente è avvenuto ieri sera nella miniera Liushenyu, mentre 247 lavoratori si trovavano sottoterra. Stando agli ultimi aggiornamenti di questa mattina, la maggior parte è stata evacuata, ma nove persone risultano ancora disperse. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato alle autorità di fare tutto il possibile per continuare le operazioni di ricerca e salvataggio e ha richiesto un’indagine approfondita per accertare le cause dell’esplosione e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza della miniera.

INDIA-STATI UNITI

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha iniziato oggi una visita ufficiale in India che ha l’obiettivo di rafforzare i rapporti con il governo di Narendra Modi, incrinati nell’ultimo anno dalle politiche dell’amministrazione Trump sui dazi e dala guerra con il Pakistan. Rubio ha aperto il viaggio a Calcutta visitando la sede delle Missionarie della Carità e pregando sulla tomba di Madre Teresa. Nei prossimi giorni parteciperà anche al vertice dei ministri degli Esteri del Quad, formato da India, Stati Uniti, Giappone e Australia, considerato un contrappeso strategico all’influenza cinese nell’Oceano Indiano.

ARABIA SAUDITA

Le autorità sanitarie saudite hanno assicurato di aver predisposto rigorosi sistemi di controllo per proteggere circa 1,5 milioni di pellegrini attesi per l’Hajj, il pellegrinaggio annuale alla Mecca che inizierà il 25 maggio. Le misure di sicurezza sono state rafforzate dopo l’allarme internazionale dell’OMS per i focolai di Ebola in Uganda e nella Repubblica Democratica del Congo, oltre ai timori legati all’hantavirus. L’Arabia Saudita ha intensificato i controlli sanitari per i viaggiatori provenienti da diversi Paesi africani. L’Hajj si svolge inoltre nel clima di tensione regionale, con la presenza di pellegrini iraniani mentre continuano le tensioni tra Iran e Arabia Saudita nel quadro del conflitto nel Golfo.

NEPAL

Un numero record di 274 persone ha raggiunto la vetta dell’Monte Everest dal versante nepalese il 20 maggio, dopo un ritardo nell’inizio della stagione primaverile causato da un enorme blocco di ghiaccio che ostruiva la via di salita. Gli alpinisti hanno approfittato delle buone condizioni meteorologiche, iniziando l’ascesa alle 3 del mattino e continuando per circa 11 ore. Il nuovo record supera quello del 22 maggio 2019, quando 223 persone raggiunsero la cima dal lato sud. Quest’anno quasi 500 stranieri hanno ottenuto il permesso di scalare la montagna, alimentando preoccupazioni per sovraffollamento e rischi legati alla sicurezza.

COREA DEL SUD

Nel 2025 la Corea del Sud ha registrato un surplus commerciale nel settore cosmetico di 10,1 miliardi di dollari, superando per la prima volta la soglia dei 10 miliardi e crescendo del 13,5% rispetto al 2024. Le esportazioni hanno raggiunto il record di 11,4 miliardi di dollari (+11,8%), mentre le importazioni sono diminuite del 2,3%, fermandosi a 1,29 miliardi. La Corea del Sud è così diventata il secondo esportatore mondiale di cosmetici, superando gli Stati Uniti. Al primo posto resta la Francia con 24,3 miliardi di dollari di esportazioni. Il surplus del settore cosmetico ha rappresentato il 12,9% del surplus commerciale totale coreano nel 2025.

RUSSIA

La Compagnia nazionale di assicurazione russa, di proprietà della Banca centrale, sta preparando delle modifiche alle sue regole per l’assicurazione contro attacchi terroristici e sabotaggi. Secondo Kommersant, le aziende potrebbero perdere la possibilità di assicurare le perdite derivanti da interruzioni della produzione a seguito di attacchi con droni, ed è attualmente in discussione un piano in base al quale l'assicurazione coprirebbe solo i danni diretti alla proprietà, come i danni a edifici o attrezzature.

BIELORUSSIA

Le autorità della Bielorussia hanno negato il permesso di esercitare il ministero ad altri sei sacerdoti cattolici con cittadinanza polacca, che saranno espulsi dal Paese. Sono Lech Bahanek, parroco della parrocchia di Sant'Alessio a Ivanets nella regione di Minsk, Marian Szerszen, decano di Stolbtsy e parroco della parrocchia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a Naliboki, Boguslaw Madzeevsky, decano di Myadel e parroco della chiesa di San Nicola a Svir, Pawel Lelit, parroco di Sant'Andrea Apostolo a Narokh, Sobeslaw Tamal, parroco di San Francesco a Salihorsk e il frate cappuccino Wojtech Wróblewski, che negli ultimi anni ha prestato servizio nella parrocchia di San Casimiro a Molodekhno.