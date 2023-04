Le altre notizie del giorno: in Yemen negoziati tra sauditi e ribelli Houthi filo-Iran. Cresce la popolazione di tigri in India. Myanmar: sei anni di carcere a pastore battista che si oppone alla giunta golpista. Università giapponesi limitano uso di ChatGPT. Mosca vuole togliere cittadinanza ucraina ai bambini deportati dai territori sottratti a Kiev.

CINA

Dopo più di tre anni in prigione senza un sentenza, una corte dello Shandong ha condannato i noti attivisti democratici Xu Zhiyong e Ding Jiaxi: il primo a 14 e l’altro a 12 anni. L’accusa è di “sovversione”. I due dissidenti erano tra gli animatori del Movimento dei nuovi cittadini, fortemente critico del Partito comunista cinese.

YEMEN-ARABIA SAUDITA

Con la mediazione dell’Oman, negoziatori sauditi hanno incontrato ieri nella capitale yemenita Sanaa una delegazione dei ribelli Houthi: il gruppo filo-iraniano controlla parte del nord del Paese nel conflitto civile in corso dal 2014. Obiettivo dell’incontro è il raggiungimento di un cessate il fuoco permanente con i governativi sostenuti da Riyadh.

INDIA

La popolazione di tigri allo stato selvaggio è cresciuta a più di 3mila esemplari: è quanto riportato dal censimento pubblicato dalle autorità indiane. L’aumento incoraggia gli sforzi per salvare la specie in pericolo di estinzione. Rispetto a 100 anni fa il numero di tigri selvatiche si è ridotto del 93% in Asia centrale, orientale e meridionale.

MYANMAR

Lo scorso Venerdì Santo la giunta militare golpista ha fatto condannare a sei anni di carcere il pastore battista Hkalam Samson. L’imputazione nei suoi confronti è di terrorismo, associazione illegale e incitamento all’opposizione contro il regime.

GIAPPONE

Le università nipponiche limiteranno l’uso da parte degli studenti di ChatGPT, la chat basata sull’intelligenza artificiale generativa sviluppata dalla compagnia hi-tech Usa OpenAI. L’applicazione è capace di generare risposte di tipo umano a domande complesse, soprattutto per l’elaborazione di testi.

RUSSIA

I bambini ucraini fino a 16 anni deportati in Russia, orfani o tolti ai genitori dispersi o uccisi in combattimento, verranno privati della cittadinanza ucraina senza chiedere il loro consenso. Lo stabilisce un decreto approntato dal ministero russo dell’Interno, che affida questo compito ai tutori o gestori degli orfanatrofi, a cui basterà inviare un’apposita richiesta.

AZERBAIGIAN-IRAN

In un colloquio telefonico, i ministri degli Esteri di Azerbaigian e Iran hanno valutato le numerose incomprensioni degli ultimi tempi, concordando di dover ripristinare un clima di reciproco rispetto per la sovranità e l’integrità territoriale dei due Paesi, e anche di tenere sotto controllo i mezzi d’informazione nell’interesse di entrambi.