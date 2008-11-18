CINA

L’ex abate del celebre Tempio Shaolin, considerato la culla del kung fu, è stato condannato a 24 anni di carcere per reati tra cui appropriazione indebita e corruzione. Secondo un tribunale della provincia cinese dell’Henan, Shi Yongxin avrebbe sottratto beni del tempio per oltre 282 milioni di yuan (circa 42 milioni di dollari) tra il 2003 e il 2025. Inoltre, avrebbe sfruttato la sua posizione per ottenere illegalmente milioni di yuan da progetti edilizi legati al tempio e per versare ingenti tangenti a funzionari cinesi. Shi ha dichiarato che non presenterà ricorso contro la sentenza. Il suo caso ha fatto discutere perché – nonostante le accuse contro di lui circolassero da anni – sono emerse solo dopo che avrebbe perso la protezione del Partito per aver compiuto una visita “non autorizzata” in Vaticano nel gennaio 2025.

ISRAELE-PALESTINA

Israele ha lanciato un nuovo sistema elettronico denominato Land Registry and Settlement of Rights nei territori palestinesi visto da molti osservatori come un ulteriore passo verso l’annessione amministrativa della Cisgiordania. Il progetto segue una decisione del governo israeliano del maggio 2025 e prevede la registrazione di circa il 58% delle terre dell’Area C, pari a circa il 35% della Cisgiordania, nell’ambito di un processo definito da Israele come “regolarizzazione dei diritti di proprietà”. Il timore è che attraverso richieste burocratiche impossibili da soddisfare in un territorio dove le proprietà prima del 1967 erano legate ad accordi consuetudinari serva a spogliare ulteriormente dei propri diritti molte famiglie palestinesi.

SINGAPORE

Qualsiasi soluzione alle numerose crisi che minacciano la stabilità globale dovrebbe nascere nell’area Asia-Pacifico, poiché è la regione in cui tali sfide convergono in modo più evidente. Lo ha dichiarato il presidente vietnamita To Lam nel discorso inaugurale del vertice sulla sicurezza della regione, il Shangri-La Dialogue. To Lam ha sottolineato più volte l’importanza di difendere un ordine internazionale basato su regole condivise, esercitare moderazione nelle dispute e rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati. Nell’altre intervento più atteso oggi il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha elogiato i partner dell’Indo-Pacifico per aver risposto positivamente alla richiesta dell’amministrazione Trump di destinare il 3,5% del PIL alla difesa. Tra questi ha citato Australia, India, Indonesia, Giappone, Malesia, Filippine, Corea del Sud, Singapore, Thailandia e Vietnam, ma ha evitato Taiwan. Ha inoltre dichiarato che i rapporti tra Stati Uniti e Cina sono migliori rispetto agli anni precedenti, ma ha anche messo in guardia dalla rapida crescita militare della potenza asiatica.

INDIA-CINA

A Hyderabad in India una donna di 57 anni, affetta da un’ostruzione ureterale, è stata operata tramite chirurgia robotica assistita dal dottor Syed Mohammad Ghouse, che si trovava a circa 3.900 chilometri di distanza, nella città cinese di Wuhan. Il medico, specialista presso l’Asian Institute of Nephrology and Urology, era in Cina per una conferenza ma ha potuto eseguire l’operazione grazie alla tecnologia di telechirurgia robotica. Un assistente era presente accanto alla paziente per supporto e gestione di eventuali emergenze. L’intervento è durato circa 90 minuti ed è stato completato con successo.

ASIA

L’Ufficio meteorologico filippino PAGASA ha annunciato sabato 30 maggio l’arrivo del monsone sud-occidentale, noto come habagat. Analisi recenti mostrano venti da sud-ovest nella parte occidentale del Paese, rafforzati dalla presenza del tifone Domeng (Jangmi) all’interno della zona di responsabilità filippina. L’inizio del monsone potrebbe segna l’inizio della stagione delle piogge, che di solito va da fine maggio o inizio giugno fino a ottobre o novembre. Intanto l’India prevede che nel 2026 il monsone che in questa stagione colpisce la sua area sarà indebolito dal fenomeno El Niño, abbassando le precipitazioni al livello più basso degli ultimi 11 anni. Questo alimenta timori per i raccolti agricoli: il monsone fornisce circa il 70% delle piogge annuali necessarie a rifornire le risorse idriche.

RUSSIA-KAZAKISTAN

Il presidente russo Vladimir Putin, in visita ad Astana in occasione del forum dell’Unione economica eurasiatica Eaes, si è congratulato con il presidente kazako Kasym-Žomart Tokaev per l'istituzione nel Paese dell'Organizzazione Internazionale per la Lingua Russa, applicando un accordo preso nell'ottobre del 2023 dai leader di Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan e Uzbekistan per lo sviluppo delle relazioni e il rafforzamento della cooperazione nella promozione del russo come lingua di comunicazione interstatale.

TURKMENISTAN

Nel contesto dello sviluppo delle relazioni tra l'Unione Europea e il Turkmenistan, la Partnership internazionale per i diritti umani e l'Iniziativa turkmena per i diritti umani evidenziano le principali problematiche che l'Ue è invitata a sollevare durante il prossimo Dialogo previsto per il 22 giugno ad Ašgabat, come le restrizioni alla libertà di stampa e la censura su internet, la mancanza di spazio per l'attivismo civico, la mobilitazione forzata dei cittadini a partecipare a eventi pubblici sponsorizzati dallo Stato e altri temi sensibili.