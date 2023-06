Le notizie di oggi: Seoul ‘ringiovanisce’ la popolazione sud-coreana di un anno. Nedici militari riservisti israeliani minacciano di boicottare il servizio per protesta contro la riforma della giustizia. L’esercito pakistano caccia tre alti ufficiali che non hanno bloccato gli attacchi dei sostenitori dell’ex premier Khan. “Nullo” l’impatto della giunta militare golpista in Myanmar contro il narcotraffico. Tokyo pronta ad allentare da luglio le regole sull’uso dei monopattini elettrici. Baku blocca uno dei passaggi del corridoio di Lačin.

CINA

Il tribunale del popolo di Chenzhou, nell’Hunan, ha condannato a quattro anni e mezzo di carcere Xie Wenfei, attivista e voce critica del governo cinese, fra i più strenui sostenitori del movimento pro-democrazia a Hong Kong. Fonti vicino alla famiglia parlano di “maltrattamenti” negli anni di detenzione in isolamento. L’arresto risale al 29 aprile 2020 e di lui non si sono avute più notizie.

COREA DEL SUD

Da domani i sudcoreani diventeranno almeno di un anno “più giovani”. Il Paese ha deciso di modificare il conteggio dell’età dalla nascita (finora Seoul assegnava ai neonati un anno di vita), uniformandosi agli standard internazionali. Dietro la decisione la necessità di evitare confusione e rispettare il modello globale, mentre sinora veniva considerato anche il tempo nel grembo materno.

ISRAELE - PALESTINA

Circa 300 medici militari riservisti israeliani minacciano di boicottare il servizio, se il governo continuerà nell’iter di approvazione della controversa riforma della giustizia. “Non saremo - scrivono in una lettera - al servizio di una dittatura”. Intanto la coalizione di ultra-destra nazionalista e religiosa ha approvato la costruzione di 5700 nuove unità abitative per coloni in Cisgiordania.

PAKISTAN

L’esercito pakistano ha cacciato tre alti ufficiali, tra cui un generale di corpo d’armata, per non aver bloccato gli attacchi a beni militari da parte di sostenitori dell’ex premier Imran Khan, in piazza a manifestare contro il suo arresto. Almeno 102 persone sono sotto processo nei tribunali dell’esercito per le violenze del mese scorso. Attivisti preoccupati per la presenza di civili fra gli imputati.

MYANMAR

La giunta militare golpista in Myanmar afferma di aver bruciato circa mezzo miliardo di dollari di droghe illegali. Ciononostante, la lotta contro il narcotraffico segna una battuta di arresto e gli stessi generali ammettono di non riuscire a bloccare l’impennata nella produzione e nel commercio di eroina, cannabis, metanfetamina e oppio. L’impatto delle restrizioni è pressoché “nullo”.

GIAPPONE

Tokyo intende allentare le regole sui monopattini elettrici a partire dal mese di luglio, con gli utilizzatori che non dovranno più conseguire o possedere una patente di guida. I mezzi verranno equiparati alle biciclette, se soddisferanno determinati requisiti. Tuttavia, i critici avanzano problemi relativi alla sicurezza: dai 4 del 2020, gli incidenti mortali sono arrivati a 41 nel 2022 e crescono.

RUSSIA - KAZAKISTAN - UZBEKISTAN

Mentre era in corso la marcia di Prigožin, il presidente russo ha avuto colloqui telefonici con omologhi di diversi Paesi ex-sovietici, fra cui Kazakistan e Uzbekistan come ha dichiarato l’ufficio stampa di Taškent, per “informare della situazione e discutere delle relazioni bilaterali e regionali”. Tokaev ha definito il tutto “un affare interno alla Russia”, Mirziyoyev ha offerto aiuto a Putin.

AZERBAIGIAN - ARMENIA

Baku ha eretto una barriera in bitume dalla propria parte del ponte di Khakari, uno dei passaggi del corridoio di Lačin, vicino alla postazione militare di controllo, rendendo impossibile la viabilità del tratto interessato. L’obiettivo è proteggere i lavori con cui gli azeri stanno costruendo strutture fisse per difendere le proprie posizioni, a cui assistono inerti i soldati russi delle forze di pace.