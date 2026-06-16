CINA

La Early Rain Protestant Church, un influente Chiesa di matrice evangelica in Cina ha riferito che due dei suoi leader sono stati arrestati dopo che diverse decine di fedeli, tra cui alcuni bambini, sono stati prelevati per essere interrogati. Si trovavano a una funzione domenicale a Jiangyou, quando agenti di polizia armati hanno fatto irruzione nella sala. Fondata nel 2008 nella città di Chengdu, la Early Rain Church fa parte della galazzia delle cosiddette "chiese domestiche" da tempo nel mirino del Partito Comunista Cinese, dato il rigido controllo sulla religione nella regione.

MYANMAR - CINA

La visita di Stato in Cina del presidente del Myanmar Min Aung Hlaing dà alla all'ex capo della giunta un notevole slancio diplomatico, mentre cerca di consolidare la sua presa sul potere in un Paese devastato dalla guerra, all'indomani di elezioni ampiamente condannate. Il viaggio di cinque giorni e l'incontro con Xi Jinping rappresenta il massimo impegno diplomatico, e fa seguito a una visita ufficiale in India di maggio. La Cina è il principale partner commerciale e investitore del Myanmar. Xi Jinping e Min Aung Hlaing hanno presenziato alla firma di 18 memorandum di cooperazione, che riguardano i trasporti transfrontalieri nella subregione del Grande Mekong, il libero scambio, l’assistenza in caso di calamità naturali, la sanità e i media.

BANGLADESH - INDIA

Il Bangladesh ha convocato un alto diplomatico indiano per protestare contro il trattamento riservato a un consigliere del primo ministro Tarique Rahman. Sarebbe stato trattenuto e interrogato per diverse ore all’aeroporto di Nuova Delhi, nell’ultimo episodio di tensione diplomatica tra i due Paesi confinanti. Il ministro degli Esteri Khalilur Rahman ha definito l’incidente "inaspettato e spiacevole", mentre Dhaka ha formalmente espresso le proprie preoccupazioni.

INDONESIA

Secondo l'US Geological Survey, un terremoto di magnitudo 6,7 a bassa profondità ha colpito l'Indonesia centrale, senza che siano state segnalate vittime o danni nell'immediato. La scossa ha colpito a sud-est di Palu, nella provincia di Sulawesi centrale, alle 10.27 ora locale. Il terremoto è stato avvertito con una certa intensità a Palu e Sigi, ma non ha comportato alcun rischio di tsunami, secondo l'Agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica.

IRAN - STATI UNITI

Il vicepresidente Usa JD Vance ha dichiarato di aspettarsi il ritorno degli ispettori nucleari dell’Onu in Iran e che non ci saranno blocchi nello Stretto di Hormuz, che sarà completamente aperto entro venerdì. Secondo i media iraniani, tre petroliere e due navi da carico iraniane hanno attraversato Hormuz dopo che gli Stati Uniti hanno revocato il blocco. Per Trump il memorandum d'intesa con l'Iran è “interamente firmato” elettronicamente. Intanto, Netanyahu afferma che le truppe israeliane continueranno a occupare il Libano meridionale; nonostante l'accordo tra Stati Uniti e Iran riguardi anche le operazioni militari in Libano.

RUSSIA - UCRAINA

Almeno 5 persone sono morte e 30 sono rimaste ferite a seguito di un massiccio raid aereo russo su Kiev. Danni e incendi, secondo il sindaco Vitali Klitschko, sono stati segnalati in quasi tutti i quartieri della città, con i servizi di emergenza impegnati in 50 siti. Il tetto della Cattedrale della Dormizione del Monastero della Lavra delle Grotte ha preso fuoco, e l'incendio ha interessato un'area di 800 mq; il vescovo Avraamyj, igumeno del monastero, ha riferito che le antiche icone e altri oggetti sacri sono stati salvati prima dell’evacuazione.

ARMENIA

L'ex presidente armeno e leader del partito di opposizione Alleanza Armena, Robert Kočaryan, è stato impedito di lasciare il Paese.; all'aeroporto di Zvartnots è stato fermato dalle forze dell'ordine, ed egli ha dichiarato di considerare la decisione delle autorità "illegale e infondata". Il giorno prima aveva scritto su Facebook di aver programmato una visita di tre giorni in Russia, annunciandola in anticipo questa volta a causa delle "notizie false" diffuse di recente dalle autorità riguardo ai viaggi dei membri dell'opposizione.