CINA – AFGHANISTAN

Il governo talebano ha firmato un contratto con un’azienda cinese per estrarre petrolio nel nord dell’Afghanistan. L’accordo, della durata di 25 anni, è il primo di grande portata dopo il ritorno al potere degli “studenti coranici”. Una società statale cinese è in trattativa anche per l’estrazione di rame nell’est del Paese.

INDIA

L'India ha rilevato 11 sottovarianti di Covid-19 nei viaggiatori internazionali che hanno fatto il loro ingresso nel Paese tra il 24 dicembre e il 3 gennaio, hanno comunicato ieri fonti del ministero della Salute, aggiungendo che si tratta divarianti nuove ed esistenti. Di 19.227 passeggeri testati durante il periodo, 124 sono risultati positivi. Al momento il test è obbligatorio per arrivi da Cina, Hong Kong, Giappone, Singapore, Corea del Sud e Thailandia.

CINA

Milioni di persone che erano state assunte per somministrare tamponi alla popolazione in Cina ora sono rimaste senza lavoro. Si tratta di farmacisti, operatori sanitari, tecnici di laboratorio o personale temporaneo che ora si occupano soprattutto di vendere i tamponi rapidi o altri farmaci utilizzati per curare i sintomi influenzali.

INDONESIA

La nuova capitale dell’Indonesia, Nusantara, dovrebbe sorgere nel Borneo orientale e dovrebbe sostituire Jakarta, sempre più sommersa dalle acque, entro la fine del 2024. Ma la città rischia di avere un impatto gravoso sulla biodiversità della regione. Gli ambientalisti temono che sarà “un enorme disastro ecologico”.

BIELORUSSIA

Dal 1° gennaio la Bielorussia ha aumentato le tariffe consolari per i servizi riguardanti passaporti, espatri e identità, che i connazionali possono ricevere presso le sedi all’estero, in particolare la rinuncia alla cittadinanza bielorussa ora costerà 400 euro, invece di 250, il rinnovo del passaporto supera i 100 euro, la sentenza di divorzio 200 euro.

RUSSIA

È morto a 92 anni il dissidente russo Viktor Feinberg, che aveva organizzato la manifestazione sulla piazza Rossa di Mosca nell’agosto 1968, per protestare contro l’invasione sovietica della Cecoslovacchia. Fu arrestato dopo cinque minuti con i suoi compagni, in cella gli spaccarono i denti e lo condannarono per “diffusione di false informazioni e discredito delle autorità”.

IRAN – FRANCIA

L’Iran ha chiuso l’istituto francese con sede a Teheran dopo la pubblicazione da parte di Charlie Hebdo di alcune vignette che prendono in giro l’ayatollah Khamenei e che sono state inviate dai lettori a sostegno delle proteste antigovernative dei giovani iraniani. Il settimanale francese ha pubblicato un’edizione speciale per l’anniversario dell’attacco ai suoi uffici a Parigi.