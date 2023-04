di Melani Manel Perera

Il 21 aprile l'iniziativa in occasione del quarto anniversario degli attacchi terroristici in cui morirono oltre 250 persone. Lo scopo è unire due delle chiese che vennero prese di mira nel 2019. L'arcivescovo ha accusato di corruzione e brama di potere i funzionari di governo che avrebbero insabbiato i fatti.

Colombo (AsiaNews) - L’arcivescovo di Colombo, il cardinale Malcolm Ranjith, ha invitato i cristiani e la popolazione dello Sri Lanka a formare una Jana Paura (una catena umana) per chiedere la verità sugli attentati della domenica di Pasqua del 2019 durante i quali morirono oltre 200 persone.

Per il porporato, che ha parlato ieri in conferenza stampa alla casa vescovile, il governo avrebbe insabbiato i fatti: “Ricordiamo bene l'affermazione dell'ex procuratore generale, secondo cui dietro questi attacchi ci sarebbe una grande cospirazione. Una posizione sostenuta nel suo rapporto anche dalla Commissione parlamentare nominata all'epoca dal governo Yahapalana".

“Per il bene e il futuro del Paese - ha proseguito il cardinale Ranjith -, i cittadini devono sapere cos’è successo durante la strage. In passato ci sono stati omicidi, violenze e conflitti religiosi e interetnici, durante i quali sono stati ignorati i principi dello Stato di diritto e della giustizia per ottenere e mantenere il potere. Questa cultura politica corrotta adotta la strategia di far dimenticare alla gente tutti questi crimini. Il nostro tentativo è dimostrare che non fermeremo i nostri sforzi per smascherare questi metodi malvagi. Siamo convinti che se abbandonassimo questo impegno creeremmo un brutto precedente per il Paese".

Durante le celebrazioni di Pasqua, il 21 aprile 2019 un gruppo di attentatori condusse attacchi suicidi contro tre chiese e quattro hotel di lusso, uccidendo più di 253 e ferendone circa 500. A gennaio di quest’anno l’allora presidente dello Sri Lanka, Maithripala Sirisena, aveva ricevuto l’ordine della Corte suprema di risarcire le famiglie delle vittime, dopo essere stato ritenuto colpevole per le negligenze dei funzionari da lui nominati, i quali non avrebbero impedito il compiersi degli attentati.

"Questo Paese possiede ormai una base di potere politico profondamente corrotta. In una situazione del genere si potrebbero intraprendere attività criminali anche in futuro per arrivare o mantenere il potere”, ha sottolineato il presule. "Questo è il contesto in cui è necessario scoprire la verità dietro gli attacchi di Pasqua e consegnare alla giustizia le menti e i criminali che vi sono dietro. Sono passati quattro anni, eppure non è ancora stato possibile identificare gli autori e consegnare i responsabili alla giustizia".

"Per questo invitiamo tutti i cittadini, a prescindere dalle loro differenze razziali o religiose, a radunarsi lungo il ciglio della strada principale Colombo-Negombo, da entrambi i lati, pacificamente, entro le 8.30 del 21 aprile per formare una catena umana che unisca la chiesa di Sant'Antonio, a Kochchikade, alla chiesa di San Sebastiano, a Katuwapitiya, a Negombo”, due degli edifici che erano stati presi di mira durante gli attentati.

I partecipanti saranno invitati a osservare due minuti di silenzio alle 8.45 e a rimanere in fila dalle 8.30 alle 9, in piedi sul bordo della strada, evitando di disturbare il traffico. Il cardinale Ranjith ha invitato anche coloro che non potranno unirsi alla catena umana a fare due minuti di silenzio sul proprio posto di lavoro.