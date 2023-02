di Arundathie Abeysinghe

Nelle aree rurali le strutture sanitarie hanno affisso avvisi in cui si chiede ai pazienti di portare con sé cerotti, garze e bende. La National Medicines Regulatory Authority ha autorizzato però l'importazione di farmaci non essenziali, tra cui un tipo di shampoo. Nel frattempo il governo ha istituito un comitato per affrontare il problema.

Colombo (AsiaNews) - Lo Sri Lanka sta affrontando una grave carenza di farmaci: a causa delle basse riserve di valuta estera che impediscono le importazioni, su 300 medicinali di prima necessità circa 160 non sono più reperibili. Diversi esperti sanitari hanno rivelato che il ministero della Salute ha consigliato agli ospedali di dare priorità ai casi di emergenza e agli interventi chirurgici urgenti e di ritardare gli altri, riducendo al minimo le operazioni di routine per preservare le scorte ancora disponibili.

In tutto il Paese, soprattutto nella capitale, la carenza di medicinali aumenta di giorno in giorno, mentre nelle aree rurali gli ospedali hanno affisso avvisi in cui si chiede ai pazienti di portare con sé cerotti, garze e bende.

Un alto funzionario del ministero della Salute, chiedendo di restare anonimo, ha spiegato che "molti ospedali potrebbero presto chiudere" se la situazione non viene affrontata immediatamente. Situazione confermata ad AsiaNews da diversi diversi anestesisti: “Circa 60 tipi di medicinali dovrebbero presto essere importati, ma le scorte potrebbero essere sufficienti solo per due o tre mesi”.

La scorsa settimana, durante un briefing con la stampa, l'Associazione medica dello Sri Lanka ha rivelato che "oltre alla carenza di alcuni farmaci, non ci sono nemmeno scorte di altri, per esempio di anestetici e analgesici. Sia gli anestetici locali sia quelli generali non sono disponibili, limitando gli interventi dei medici che si trovano di fronte a una situazione difficile. Che si tratti di un paziente in terapia intensiva, di una persona che ha subito un intervento chirurgico, di una madre incinta che ha bisogno di un parto cesareo o di una vittima di un incidente, una carenza o una mancanza di farmaci avrà un impatto su tutti loro".

Il dottor Nishantha Samaranayaka, che ha prestato servizio come chirurgo fino al dicembre 2022, ha dichiarato: "Che si tratti di un ospedale rurale o dell'ospedale nazionale dello Sri Lanka, di un ospedale statale o privato, il problema riguarda tutto il Paese. Se lo ignoriamo dovremo limitare tutti i servizi sanitari, lasciando spazio solo alle procedure salvavita".

Diversi analisti hanno spiegato che per superare la situazione è necessario “importare solo i farmaci essenziali, bloccare tutte le altre e gestire i pazienti con attenzione, fino a quando il Paese non uscirà dalla crisi economica".

L’Associazione Medica dello Sri Lanka ha poi accolto con positività la creazione da parte del ministero della Salute di un comitato composto da rappresentanti degli istituti di medicina e dai funzionari della National Medicines Regulatory Authority, della Medical Supplies Division e della State Pharmaceuticals Corporation, con l'obiettivo trovare soluzioni per intervenire in maniera tempestiva. Il comitato si riunirà settimanalmente e incontrerà il ministro della Salute, Keheliya Rambukwella, una volta al mese.

Secondo alcuni consulenti medici, "lo Sri Lanka ha affrontato una situazione simile durante lo tsunami del dicembre 2004 quando si sono dovute distruggere grandi scorte di medicinali non essenziali e scaduti. Nelle settimane scorse la National Medicines Regulatory Authority ha autorizzato arbitrariamente l'importazione di oltre 270 farmaci senza una valutazione sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia in un momento in cui lo Sri Lanka è in difficoltà con la valuta estera. Tra questi ordini ci sono anche numerosi farmaci non essenziali e un tipo di shampoo per capelli".