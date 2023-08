di Arundathie Abeysinghe

I contadini invocano il rilascio delle acque dalla diga di Samanalawewa, A rischio almeno 66mila famiglie che si affidano al bacino di Udawalawe per coltivazioni e approvvigionamento idrico. Nei mesi scorsi l’esecutivo aveva alzato le tariffe elettriche per scongiurare blocchi alla rete, ma le prospettive sono cupe.

Colombo (AsiaNews) - In Sri Lanka monta la protesta degli agricoltori, che invocano il rilascio delle acque della diga di Samanalawewa (una riserva nel distretto di Ratnapura) fino alla riserva di Udawalawe (Provincia meridionale) per irrigare le risaie. Le autorità hanno stanziato i reparti speciali della polizia (Stf) per impedire ai contadini di penetrare all’interno dell’area in cui sorge l’impianto energetico, attorno al quale vi è un ingente sistema di protezione. Sono oltre 66mila le famiglie che si affidano al bacino di Udawalawe per le coltivazioni e l’approvvigionamento idrico e che, oggi, si trovano in condizioni di estrema difficoltà.

Secondo il ministero dell’Agricoltura quasi 26300 ettari di terre coltivate (a riso) nella riserva di Udawalawe “rischiano di andare distrutte” per la mancanza di acqua. Il rilascio di acque dal Samanalawewa, potrebbe “risparmiare” dalla devastazione almeno parte del territorio. “I danni complessivi alle risaie in caso di mancato rilascio di acqua - prosegue la nota ministeriale - ammontano a 18 miliardi di rupie (quasi 51 milioni di euro) e ulteriori danni alle colture farebbero crescere il bilancio fino a un totale di 30 miliardi (84 milioni)” implicando anche una possibile “carenza di cibo nei prossimi mesi”.

Fonti della Ceylon Electricity Board (Ceb) riferiscono che in caso di rilascio di acqua si renderebbero necessari “tagli alle forniture di elettricità” e per questo la maggioranza di ministri dell’esecutivo vuole “preservare” la fonte per scopri energetici. Ciononostante, l’ente dell’energia non sarà comunque in grado di garantire le forniture per i prossimi 10 giorni e per questo la Ceb finirà per dover acquistare altra energia o imporre nuovi tagli per far fronte alla situazione.

L’ingegnere Samantha Kahawita, esperto di energia ed elettricità, spiega ad AsiaNews che “al momento i livelli di acqua nei bacini idroelettrici hanno raggiunto i livelli del 2019, i peggiori degli ultimi tempi. Se non ci saranno piogge entro la fine di settembre, anche il settore energetico - aggiunge - potrebbe affrontare una situazione di crisi che si ripercuoterebbe sull’intera rete nazionale. Nell’agosto 2019 era piovuto un po’ di più”, mentre le previsioni per l’anno in corso e le prospettive di brev termine “sono molto meno promettenti”.

Per l’accademico Sampath Malalasekera, anch’egli esperto di energia, sottolinea che oltre a mostrare “riluttanza” nel rilasciare l’acqua agli agricoltori, il governo è colpito anche “dalla sua stessa retorica. A causa della lunga battaglia con l’ente regolatore del settore energetico, la Public Utilities Commission of Sri Lanka (Pucsl), per una crescita del 66% delle tariffe elettriche, i ministri dell’Energia e dell’elettricità, tra cui Kanchana Wijesekara, hanno insistito sul fatto che l’esecutivo” avrebbe fornito energia senza interruzioni una volta “approvato l’aumento”. E proprio la necessità di evitare ulteriori blocchi “come accaduto per diversi mesi lo scorso anno” era stata la motivazione sbandierata per giustificare i prezzi.

Ciononostante, oggi non sono esclusi e - al contrario - si prospettano sempre più nuovi e pesanti tagli alle forniture: “Attualmente il livello dell'acqua nel serbatoio di Udawalawe è sceso all’1,7% e in quello di Samanalawewa all’11,7%” spiega Sampath e le prospettive si fanno sempre più cupe. In risposta, la Federazione degli agricoltori di Ceylon ha presentato ieri, 7 agosto, una denuncia alla Commissione per i diritti umani dello Sri Lanka (Hrcsl), per far valere richieste e prerogative di migliaia di agricoltori colpiti dal problema.