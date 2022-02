di Arundathie Abeysinghe

Colombo (AsiaNews) - Aperto il primo tratto degli Heritage Trails, una rete di sentieri pedonali che si snoda per le colline del Paese per oltre 300 km. Pochi giorni fa l'ambasciatore della delegazione Ue in Sri Lanka, Denis Chaibi, ha inaugurato la segnaletica all’inizio del sentiero: un’esperienza nuova per i turisti che visitano lo Sri Lanka.

Il progetto Heritage Trails permetterà ai visitatori di scoprire i paesaggi, la storia, la cultura, il cibo e la cordialità della gente locale mentre camminano, sia per brevi tratti che come esperienza di più giorni.

Secondo fonti della Sri Lanka Tourism Development Authority (Sltda), lo sviluppo degli Heritage Trails fa parte di un investimento Ue di 5,7 milioni di euro (1,3 miliardi di rupie) per sostenere la strategia nazionale per il turismo, che intende ampliare la propria proposta di turismo esperienziale e sostenibile dal punto di vista ambientale. Anche l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha finanziato il progetto con 787mila dollari (circa 160 milioni di Rs). Sarà l'International Executive Service Corps, un'organizzazione no-profit Usa che promuove lo sviluppo del settore privato nei Paesi in via di sviluppo ad attuare il progetto. Negli ultimi 10 anni Ue e Usaid hanno fornito aiuti economici e umanitari allo Sri Lanka.

Il progetto Heritage Trails integra la creazione della rete di sentieri con iniziative che puntano a migliorare l'occupazione turistica e l'imprenditorialità; scopo delle sovvenzioni è stabilire e sostenere le piccole imprese locali e la formazione di coloro che sono impiegati nel settore del turismo, tra cui il personale alberghiero.

Quasi il 50% dei turisti che arrivano in Sri Lanka sono viaggiatori dall'Ue, e da ottobre 2021 sono in costante aumento. Secondo un tweet della delegazione europea in Sri Lanka, gli Heritage Trails avrànno un impatto positivo in tre modi: beneficeranno i viaggiatori locali e d'oltremare permettendo di esplorare l’isola srilankese; è un progetto di lunga durata grazie al quale sarà possibile godersi il sentiero in modo molto sicuro interagendo con la gente del posto, compreso avere un pasto con loro; infine l'aspetto più significativo riguarda la sostenibilità, perché permetterà all’economia locale di crescere riducendo l’impronta ambientale.

L'Ue è ferma nel lavorare a stretto contatto con il governo dello Sri Lanka. La collaborazione in questo progetto è significativa per permettere lo sviluppo del turismo esperienziale, che molti credono caratterizzerà i viaggi post-covid.