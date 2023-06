di Arundathie Abeysinghe

Colombo (AsiaNews) - Con l’inflazione all’80% e un’impennata dei costi dei beni di prima necessità, i cittadini dello Sri Lanka sono costretti a vendere molti dei loro averi tra cui i mobili di casa per acquistare cibo e medicine essenziali. Secondo alcune indagini circa il 34% degli srilankesi ha fatto ricorso a tale attività, mentre il 45% di coloro che hanno impegnato i propri gioielli o i propri motorini a tre ruote non sono riusciti a riscattarli.

In molte zone dello Sri Lanka alcuni camion si spostano da città a città per acquistare mobili per la casa (in buone condizioni) e poi rivenderli. Fino a qualche mese fa questa pratica era comune nelle città dove la vita ha un costo più alto, ma ora si è diffusa anche nei villaggi, dove le persone vendono spesso anche il tavolo o le sedie e di conseguenza ora consumano i pasti seduti su una stuoia o sul pavimento.

Alcune persone hanno anche chiesto prestiti di denaro illegali per pagare le bollette e comprare il cibo. Di recente diverse famiglie di Jaffna, Hatton e Galle si sono suicidate dopo aver ipotecato la casa perché non avevano un altro posto dove vivere. Nonostante l’intervento di diverse organizzazioni non governative e degli assistenti sociali, le attività filantropiche non sono in grado di fornire un aiuto a tutti.

Lo Sri Lanka sta affrontando una grave crisi economica da marzo 2022.

L'analista economico Chandima Tennakoon ha spiegato ad AsiaNews che "diversi fattori, tra cui l'aumento del debito e la cattiva gestione politica, hanno portato a questa situazione. Non sono state prese misure per controllare l'inflazione. A parte i ricchi e i politici, milioni di cittadini, indipendentemente dalla classe sociale, sono stati colpiti da questa situazione. Prima del 2022 le persone appartenenti alla classe media erano in grado di gestire le spese domestiche senza troppi problemi. Ma al momento sono le più colpite. Le persone a basso reddito erano in grado di prendere in prestito denaro dalle persone della classe media, ma ora la situazione delle persone a basso reddito è molto triste".

Il professore Ruwan Dissanayaka ha aggiunto che "dopo che l'inflazione del cibo ha raggiunto l'80% a giugno di quest'anno, circa sei milioni di srilankesi si trovano in una situazione di insicurezza alimentare. Dal sale al riso, tutti i prodotti di base sono diventati costosi”. In più, ha aggiunto, “molti studenti della nostra università non frequentano le lezioni e alcuni hanno abbandonato il sogno di un'istruzione superiore perché i genitori non sono in grado di sostenere le spese. La maggior parte proviene da zone rurali e i loro genitori al momento non hanno un reddito ma chiedono prestiti per affrontare le spese quotidiane".

"Solo nell’ultimo periodo 20 laureandi della nostra facoltà hanno comunicato di aver deciso di abbandonare gli studi”, ha continuato il docenti. “Alcuni hanno deciso di iniziare a lavorare come contadini nei loro villaggi, mentre altri hanno deciso di andare in Medio Oriente come operai. I genitori di alcuni laureandi hanno perso il lavoro a causa della chiusura di molte fabbriche, comprese quelle di abbigliamento. Di conseguenza non sono in grado di sfamare i membri della loro famiglia, compresi i fratelli più piccoli. In passato molti professori della nostra facoltà avevano istituito un piccolo fondo per aiutare gli studenti in difficoltà economica. Ma ora anche noi non siamo in grado di farlo a causa dell'elevato costo della vita”.

Nei giorni scorsi il governo dello Sri Lanka ha fatto sapere che annuncerà una ristrutturazione del proprio debito interno per raggiungere gli obiettivi fissati dal Fondo monetario internazionale. A causa della carenza di valuta estera a maggio dello scorso anno il Paese aveva dovuto dichiarare il default sul debito estero. L’istituto di credito dovrebbe concedere 2,9 miliardi di dollari per arrivare a ridurre il debito complessivo al 95% del prodotto interno lordo entro il 2032.