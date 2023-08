di Melani Manel Perera

In un rapporto rilanciato dall'Unicef i gravi effetti della crisi economica sulla scolarizzazione. Lo Sri Lanka oggi spende meno del 2% del suo Pil per l'istruzione, una quota tra le più basse di tutta l'Asia Meridionale

Colombo (Asia News) - “L'85% dei bambini di terza elementare in Sri Lanka non raggiunge le competenze minime di alfabetizzazione e calcolo. Il Paese è agli ultimi posti in Asia meridionale per quanto riguarda la spesa per l'istruzione”. Ha denunciarlo è l’Unicef che cita un’indagine nazionale condotta dal ministero dell’Istruzione.

Secondo l'Unicef, la crisi dell'apprendimento ha colpito soprattutto i bambini più vulnerabili, tra cui i più piccoli che frequentano le classi elementari e quelli che vivono nella regione delle piantagioni. “Attualmente lo Sri Lanka destina meno del 2% del suo PIL all'istruzione, una percentuale ben al di sotto del benchmark internazionale del 4-6% del PIL e tra le più basse della regione dell'Asia meridionale", si legge nel comunicato. In collaborazione con il governo dello Sri Lanka, l’agenzia dell’Onu per l’infanzia ha lanciato un'iniziativa nazionale per aiutare 1,6 milioni di bambini della scuola primaria, colpiti dalla prolungata chiusura delle scuole e da sporadiche interruzioni dell'istruzione negli ultimi tre anni, a recuperare il loro apprendimento.

“È urgente aumentare lo stanziamento di bilancio nazionale per l'istruzione – ha commentato il ministro dell'Istruzione Susil Premajayanthe - soprattutto per le classi elementari, dove è necessario potenziare l'apprendimento di base per i bambini, assicurando al contempo l'attuazione di riforme dell'istruzione di vitale importanza, in modo da poter costruire le solide competenze delle risorse umane necessarie a sostenere lo sviluppo del Paese".

Mentre il Paese si avvia verso la ripresa economica, i prezzi dei beni di prima necessità, tra cui i libri scolastici e gli articoli di cancelleria, rimangono alti, rendendo difficile per le famiglie che si trovano in difficoltà economiche coprire i costi dell'istruzione e sostenere l'apprendimento continuo dei propri figli.