di Arundathie Abeysinghe

Si prevede che le riserve di riso si esauriranno entro ottobre. Incentivati gli orti domestici nelle metropoli. Per far fronte alla crisi il governo sarà costretto a importare tonnellate del cereale, ma è necessario cambiare anche i modelli di consumo alimentari della popolazione, sostengono gli esperti.

Colombo (AsiaNews) - Gli abitanti delle città dello Sri Lanka saranno i più colpiti dalla scarsità di cibo, a cui il governo sta cercando di porre rimedio dando priorità alle importazioni di riso e cercando di cambiare i modelli di consumo dei cittadini. A differenza dei villaggi, dove la popolazione riesce a essere quasi autosufficiente, la popolazione urbana, soprattutto coloro che vivono in condomini, non hanno spazio per coltivare ortaggi.

Nei giorni scorsi il premier Ranil Wickremesinghe ha dichiarato che le aree più popolose saranno più colpite dalla “imminente carenza di cibo”, che con ogni probabilità si farà maggiormente sentire quando si prevede finiscano le riserve alimentari a ottobre di quest’anno. Per far fronte al problema il governo intende garantire migliori collegamenti tra le campagne e le città in modo da evitare ritardi nel trasporto di prodotti agricoli.

Secondo fonti governative interpellate da AsiaNews il primo ministro ha chiesto al sindaco di Colombo, Rosy Senanayake, presente alla discussione, "di assicurare la coltivazione di qualche tipo di prodotto negli orti domestici delle famiglie" per ridurre la carenza di alimenti.

La maggior parte dei cittadini sostiene di non avere né spazio né fertilizzanti adeguati per coltivare ortaggi. Alcuni fanno notare inoltre che i negozi che vendono le sementi sono chiusi per gli alti costi dei trasporti, a loro volta causati dall’aumento del prezzo del carburante.

Il professor Buddhi Marambe dell'Università di Peradeniya ha espresso preoccupazione riguardo la scarsità di generi alimentari nel Paese e ha sottolineato la necessità di disporre di quantità adeguate di riso fino al marzo 2023, poiché il riso è alla base della dieta della popolazione in Sri Lanka.

A suo parere il governo dovrà essere pronto a importare grosse quantità del cereale: “Se si cambiano i modelli di consumo, le quantità importate saranno minori e anche i costi di importazione si ridurranno", ha spiegato, sottolineando che in ogni caso si riuscirà a coprire il fabbisogno totale solo in parte.

L’esperto ha inoltre evidenziato che a causa delle bassissime riserve di valuta estera, il governo dovrà dare priorità all’importazione di riso per nutrire i propri cittadini piuttosto che a quella di altri prodotti. Secondo gli analisti economici, se non verranno alterati i modelli di consumo, sarà necessario importare 195mila tonnellate di riso al mese.

Il professor Marambe è dell'idea che se gli srilankesi consumassero una combinazione di diversi tipi di prodotti di stagione, come il jackfruit e la manioca, contribuirebbero a ridurre l’import totale di riso. Ha infine affermato che è necessario acquistare fertilizzanti per la stagione Maha (da settembre a marzo) poiché "il tempo” per la coltivazione durante l’attuale stagione Yala (da maggio ad agosto) “sta per scadere".

Alcuni esperti di agricoltura hanno spiegato ad AsiaNews che le scorte di riso dello Sri Lanka verranno esaurite entro ottobre a causa del divieto assoluto di importazione di prodotti chimici e fertilizzanti imposto dal governo l’anno scorso. L’agricoltura dello Sri Lanka ha fatto "un'inversione da un giorno all’altro" verso il biologico senza considerare le potenziali conseguenze negative del divieto di importazione. Per queste ragioni, affermano gli esperti, è necessario che nel preparare il prossimo bilancio venga data priorità non solo al riso, ma anche ai fertilizzanti.