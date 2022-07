di Melani Manel Perera

Il presidente Gotabaya Rajapaksa, che ha tentato di lasciare il Paese via mare, dovrebbe dimettersi domani. Il Parlamento si riunirà per le prime consultazioni il 15 luglio. La popolazione continua a soffrire la fame: il World Food Programme ha varato un progetto per fornire cibo a 3 milioni di persone fino a dicembre.

Colombo (Asia News) - Il 20 luglio il Parlamento nazionale eleggerà un nuovo presidente che prenderà il posto di Gotabaya Rajapaksa. A dare la notizia oggi è stato il presidente dell'assemblea legislativa Mahinda Yapa Abeywardena: i deputati si riuniranno in una prima consultazione il 15 luglio e poi procederanno con le elezioni di un nuovo capo dello Stato.

Nel frattempo parte della popolazione continua a soffrire la fame a causa della crisi economica: nei giorni scorsi il Programma alimentare delle Nazioni Unite (Pam) ha varato un progetto di assistenza per 3 milioni di persone.

Dopo le proteste di migliaia di manifestanti che hanno occupato la residenza presidenziale nella capitale Colombo, l’opposizione ha presentato le proprie proposte per un governo di unità nazionale. Il primo ministro Ranil Wickremesinghe ha dichiarato che lascerà il proprio incarico e il suo ufficio ha confermato le intenzioni di dimettersi di Rajapaksa, il quale, secondo le ultime informazioni, ha tentato di abbandonare il Paese via mare.

Nel frattempo lo Sri Lanka continua ad affrontare la peggiore crisi economica dai tempi dell’indipendenza: l’inflazione è al 54% (quella dei prodotti alimentari ha superato il 57%), il debito pubblico è di oltre 50 miliardi di dollari e un prestito di 28 miliardi è in scadenza entro la fine di quest’anno. A causa della carenza di valuta estera il Paese non riesce a importare carburante e altri beni di prima necessità.

A dare assistenza alla popolazione è l'agenzia delle Nazioni Unite per l’assistenza alimentare (Wfp) che ha avviato un progetto per fornire cibo a tre milioni di persone fino a dicembre. Secondo un recente rapporto dell'organizzazione circa 3 famiglie su 10 (pari a 6,26 milioni di persone) sono in condizioni di insicurezza alimentare, di cui 65.600, su una popolazione di 22 milioni, a livello grave. Il Wfp ha previsto l’acquisto di “riso, legumi, olio e alimenti di base fortificati con ferro” il cui arrivo nel Paese “è previsto per agosto”, si legge nel rapporto.

L’assistenza alimentare darà priorità alle "famiglie che non sono in grado di acquistare alimenti, sempre più costosi e in particolare quelle con bambini sotto i cinque anni, donne in gravidanza e in allattamento e persone con disabilità".

Finora l'organizzazione ha ricevuto 18,1 milioni di dollari dai governi di Australia, Giappone e Nuova Zelanda; la cifra rappresenta circa il 28% del suo appello di emergenza che ammonta a 63 milioni di dollari.

La Banca centrale dello Sri Lanka aveva annunciato il default a metà aprile. Da mesi la popolazione stava protestando nella capitale Colombo e in altre parti del Paese chiedendo le dimissioni del governo.