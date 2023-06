di Melani Manel Perera

Sacerdote degli Oblati di Maria Immacolata è scomparso all'età di 81 anni. Era riuscito a incontrare i leader delle Tigri tamil e gettare le basi per la cessazione delle ostilità. Aveva inoltre avviato diversi programmi di formazione e fondato organizzazioni per lo sviluppo dello Sri Lanka e il dialogo interreligioso.

Colombo (AsiaNews) - Si è tenuta ieri alla chiesa di San Giuseppe nella città di Moratuwa la Messa funebre per p. Oswald Bernard Firth, morto il 19 giugno. Missionario oblato di Maria Immacolata, era stato direttore di Caritas Sri Lanka tra il 1990 e il 1995 e ha a lungo lavorato per la pacificazione del Paese. La funzione religiosa di ieri è stata celebrata da p. Rohan De Silva, direttore del Centro per la società e la religione (CSR): "Nei suoi 81 anni di vita, torna oggi a camminare verso il Dio che lo ha chiamato a trascorrere quasi 60 anni come sacerdote", ha detto il prete durante l’omelia. "Anche se ci hai lasciato, le tue parole ci fanno andare avanti con la nostra vita. Per rendere le nostre vite piacevoli, per fare di questa società una società più equa e giusta, per costruire un mondo in cui tutti possano vivere in pace, rafforzaci pregando per noi davanti al Signore", ha continuato p. Rohan. “Padre Firth è venuto al mondo e ha compiuto la sua unica missione: predicare il Vangelo ai poveri, liberare i prigionieri e gli oppressi”.

P. Oswald è stato formatore, accademico, attivista e direttore di Caritas in un periodo di grandi sconvolgimenti politici ed economici in Sri Lanka, tra cui il divario di sviluppo tra le regioni del Paese e la disuguaglianza crescente a causa della guerra civile. Era riuscito a incontrare i leader delle Tigri tamil (LTTE) molto prima dell'accordo di pace del 2003, insieme ad altri leader della società civile, entrando nel loro quartier generale nelle foreste nel nord del Paese. In quell’occasione era riuscito a liberare dieci ostaggi e a gettare le basi per la cessazione delle ostilità.

Il sacerdote aveva inoltre avviato un importante programma di formazione per 700 animatori scelti dai Centri diocesani sulla dottrina sociale della Chiesa cattolica. Tra i vari incarichi che ha ricoperto è stato membro fondatore del National Fisheries Solidarity Movement (NAFSO) e del National Peace Council (NPC) e co-presidente della Fondazione interreligiosa per la pace.

"Padre Firth è stato l'artefice del NAFSO e di molte altre organizzazioni della società civile dello Sri Lanka. Non possiamo dimenticare come sia stato determinante per proteggere gli attivisti civili non solo al nord, ma anche al sud durante l'insurrezione dell'87-89. Preghiamo per P. Firth affinché raggiunga la vita eterna", si legge nella nota diffusa dalla NAFSO nei giorni scorsi.

E anche l'NPC ha dichiarato che il "Consiglio nazionale per la pace piange la scomparsa di un membro fondatore, p. Oswald B. Firth. Ricordiamo il suo servizio al Paese e alla sua gente, specialmente a coloro svantaggiati ed esclusi, con molto amore e apprezzamento".

P. Oswald era nato a Nugegoda il 13 settembre 1942. Si è unito agli Oblati nel 1961 ed è stato ordinato a Roma il 20 dicembre 1967. Ha conseguito un dottorato di ricerca all'Università di scienze umane di Strasburgo nel 1973 ed è stato primo assistente generale per la missione della congregazione a Roma dal 2004 al 2010. Ha svolto il suo ministero in Australia dal 2011 al 2014, insegnando anche filosofia e lavorando nella formazione al St Mary's Seminary. Dopo essere tornato in Sri Lanka per 5 anni, ha nuovamente svolto il ministero in Australia per 18 mesi a partire da marzo 2019, nella parrocchia di Dernancourt.