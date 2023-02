di Melani Manel Perera

Dal presidente Ranil Wickremesinghe aiuti e pagamenti arretrati per fronteggiare il calo della popolarità alla vigilia del voto del 9 marzo. Nel frattempo il dipartimento che dovrebbe stampare le schede elettorali chiede pagamenti anticipati alla Commissione elettorale, che non vuole concederli. Transparency International si mobilita per monitorare l'appuntamento elettorale.

Colombo (AsiaNews) - Ieri sera il Consiglio dei ministri dello Sri Lanka ha approvato la proposta del presidente Ranil Wickremesinghe e varato nuove misure di sostegno alla popolazione per “fornire un sollievo immediato di fronte all’attuale situazione economica” e “ridurre le difficoltà” dei cittadini. Ma gli aiuti arrivano in un momento in cui la popolarità del governo è in calo e si avvicinano le elezioni amministrative.

Gli aiuti previsti dal governo comprendono la consegna di 10 kg di riso a 2 milioni di famiglie, il pagamento di retribuzioni arretrate a 18mila pensionati statali e l'acquisto di medicinali di prima necessità. "Queste misure mirano a fornire un aiuto immediato a chi ne ha bisogno e ad alleviare le difficoltà dei gruppi vulnerabili. Il governo è impegnato a migliorare il tenore di vita di tutti i cittadini, soprattutto di quelli più bisognosi", si legge in una dichiarazione dell'ufficio del presidente.

lntanto il Department of Government Printing dello Sri Lanka ha comunicato per iscritto alla Commissione elettorale che le schede per il voto per corrispondenza per le elezioni amministrative - previste il 9 marzo - non potranno essere stampate fino a quando non saranno effettuati i relativi pagamenti. La Commissione ha risposto dicendo che in tutte le elezioni della storia del Paese i pagamenti sono stati saldati solo dopo lo svolgimento delle votazioni, ma ha poi aggiunto che “a causa di circostanze inevitabili” le schede elettorali non saranno emesse oggi come previsto. Il Commissario generale Saman Sri Ratnayake ha spiegato che l’operazione è stata rinviata a data da destinarsi, dopo che erano stati presi accordi per l'emissione di schede per il voto postale in 1.116 centri.

Nel frattempo Transparency International Sri Lanka (Tisl) ha iniziato il monitoraggio del procedimento elettorale in 25 distretti del Paese e ha invitato la popolazione a segnalare l'uso improprio di risorse pubbliche a fini di campagna elettorale. A tale scopo Tisl ha schierato 25 osservatori distrettuali che lavoreranno con altri 160 esperti di monitoraggio elettorale.

Nadishani Perera, direttrice esecutiva di Tisl, ha spiegato che "l’uso di risorse pubbliche per scopi di campagna elettorale costituirebbe un abuso equivalente alla corruzione. Esortiamo quindi tutti i partiti politici, i candidati e i gruppi indipendenti ad adempiere ai loro obblighi legali di rendicontazione e ad essere trasparenti per quanto riguarda il finanziamento delle campagne politiche per le prossime elezioni amministrative".

Inoltre, ha aggiunto l’esperta, queste elezioni saranno le prime che si terranno dopo la promulgazione della legge sulla regolamentazione delle spese elettorali, avvenuta all'inizio di quest'anno. Lo scopo di una legge sul finanziamento delle campagne elettorali è quello di prevenire l'influenza indebita sui partiti e sui candidati da parte di donatori facoltosi e di ridurre pratiche sleali come l'acquisto di voti. Per le segnalazioni i cittadini avranno a disposizione due linee telefoniche e il sito dell’organizzazione, consultabile in lingua tamil, sinhala e inglese. Una volta ricevuto un reclamo, Tisl raccoglierà le prove, verificherà le informazioni e le sottoporrà alla Commissione elettorale dello Sri Lanka per ulteriori azioni.

Gli enti locali dello Sri Lanka si dividono in tre sottocategorie: 24 consigli municipali, 41 consigli urbani e 276 consigli distrettuali nelle aree rurali. Il numero totale di elettori aventi diritto di voto è di circa 16,7 milioni.