di Arundathie Abeysinghe

Il governo dello Sri Lanka vuole lanciare il concetto di "economia blu". Il progetto era stato presentato ad aprile per attirare investitori stranieri diversi dalla Cina. Secondo gli analisti è difficile che la proposta abbia successo. L'opposizione aveva criticato il disegno di legge per una Commissione economica del tutto indipendente.

Colombo (AsiaNews) - La zona economica speciale di Port City (Cpc) sta pianificando investimenti per 4 miliardi di dollari a breve termine con l’obiettivo di creare un mega progetto che possa generare nuovi investimenti da diverse fonti.

Fonti del ministero per la Promozione degli investimenti hanno rivelato ad AsiaNews che "il governo si prepara a lanciare il concetto di 'economia blu', utilizzando in modo sostenibile le risorse oceaniche per guidare la crescita economica, aumentare le opportunità lavorative e migliorare i mezzi di sussistenza preservando il benessere dell'ecosistema oceanico".

Secondo un funzionario della China Harbour Engineering Company, il progetto sarà caratterizzato dalla costruzione di navi per il trasporto internazionale, laboratori marini galleggianti e impianti di produzione.

Il Consiglio monetario della Banca centrale dello Sri Lanka (Cbsl) e il ministero delle Finanze hanno approvato le licenze offshore regolamentate dalla Commissione economica della Colombo Port City (Cpcec) per quattro banche. La Cpcec ha concesso agli investitori sei nuovi contratti di locazione per un periodo di 99 anni per un valore di circa 200 milioni di dollari, mentre gli investitori hanno previsto un impegno di investimento collettivo pari a 600 milioni di dollari. Si stima che questo genererà circa 12-13 miliardi di dollari di valore aggiunto annuo attraverso la fornitura di servizi.

Un alto funzionario della città portuale ha spiegato ad AsiaNews che "la zona economica speciale vuole promuovere i servizi di esportazione per attirare gli investimenti diretti esteri”. Nel frattempo sono state completate le infrastrutture del primo centro commerciale Duty-Free della regione.

Per il progetto della città portuale sono al momento in corso discussioni con investitori provenienti da India, sud-est asiatico, Medio Oriente, Cina e Giappone.

Il progetto multiservizi per la Zona economica speciale era stato per la prima volta presentato agli investitori stranieri ad aprile dall’ambasciata dello Sri Lanka nel Regno Unito.

Secondo i funzionari della Colombo Port City, "a partire dal 2021, il porto di Colombo ha attirato investitori prima per il campo da golf e poi per il centro corse per veicoli fuoristrada, una novità assoluta in Asia meridionale. Il subcontinente indiano è il più grande mercato di destinazione e offre opportunità importanti alle imprese indiane. Anche gli investitori giapponesi sono pronti a investire nella Colombo Port City".

Tuttavia secondo gli analisti “il progetto è controverso, poiché viene visto come un impegno economico per servire gli scopi strategici della Cina ed espandere la sua influenza nella regione, tradizionalmente considerata il cortile strategico dell'India". Gli analisti dubitano che altri Paesi oltre a Pechino investiranno in questo progetto.

Ad aprile dello scorso, quando il disegno di legge sulla Commissione economica della Colombo Port City è stato presentato in Parlamento, i partiti dell'opposizione avevano bocciato la proposta sottolineando la pericolosità dell’istituzione di "una commissione onnipotente che non risponde a nessuno. Se questo disegno di legge verrà approvato, avremo una legge nel Paese e un'altra a Port City". I membri della Commissione non sono tenuti a rispondere al Parlamento e alle commissioni parlamentari, al revisore generale o ad altre autorità costituzionalmente riconosciute.