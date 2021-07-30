di Arundathie Abeysinghe

L’investimento per il Mwsip ammonta ad un totale di circa 510 milioni di dollari, coperto anche da finanziamenti dell’Adb. È lungo 96 km ed è parte di un progetto più ampio per trasformare una delle zone più aride dell’isola, convogliando le acque del fiume Mahaweli. Una volta ultimato irrigherà 43mila ettari di terreno durante le stagioni Yala e Maha.

Colombo (AsiaNews) - Entro la fine del mese è previsto il completamento del tunnel di irrigazione più lungo dell’Asia meridionale che, secondo i progettisti, garantirà una nuova vita ad una zona famosa per essere fra le più aride del Paese. L’investimento complessivo previsto per il Mahaweli Water Security Investment Program (Mwsip) ammonta ad un totale di circa 510 milioni di dollari, grazie anche ai finanziamenti stanziati nel tempo dall’Asian Development Bank (Adb) e risultati essenziali per concludere l’opera. Il 56% del totale della somma è destinato alla costruzione del tunnel del North Central Province Canal Project (Ncpcp), lungo 27 km.

Il mega-tunnel di irrigazione di 96 km nella Provincia Centro-Settentrionale fa parte del più ampio progetto di Maha Ela, pensato proprio per trasportare l’acqua dal bacino idrico di Moragahakanda a Mahakanadarawewa. A causa del terreno collinare a Palugaswewa e Mahameegaswewa, una sezione del canale è stata costruita attraverso un tunnel. Il costo di costruzione della struttura dovrebbe ammontare a circa 49mila milioni di rupie (pari a circa 126 milioni di euro).

Nel frattempo, nell’ambito delle fasi uno e due del progetto sono stati stanziati circa quattro milioni di euro per l’attuazione di un piano di gestione della fauna selvatica volto a proteggere la biodiversità e a mitigare il conflitto tra esseri umani ed elefanti nelle aree interessate. Ciò include l’arricchimento e lo sviluppo di 650 ettari di habitat di prateria, oltre alla costruzione di 160 chilometri di recinzioni elettriche per elefanti nella regione.

L’obiettivo principale del Mwsip è quello di convogliare l’acqua in eccesso proveniente dal corso del fiume Mahaweli, che copre un bacino idrografico di 10.256 km², verso le regioni con scarsità idrica delle province del Centro-Nord, del Nord e dell’Est. Si tratta del corso d’acqua più lungo dello Sri Lanka e si estende per 345 chilometri, raccogliendo acqua dalle zone umide, intermedie e secche. Il fiume rappresenta una delle principali risorse di mitigazione del clima, supportato da grandi serbatoi di stoccaggio e canali di deviazione lungo il suo corso da Horton Plains (Provincia centrale) alla sua uscita a Trincomalee (Provincia orientale).

Udaya Ranathunga, direttore del progetto, “le caratteristiche principali del Progetto del Canale della Provincia Centro-Settentrionale (Mwsip) includono un sistema di canali lungo 96 km con un tunnel di 28. A questo si aggiunge anche un canale di trasferimento di 30,3 km che si estende da Yakalla a Mahakanadarawa, oltre al canale di trasferimento Kaluganga–Moragahakanda lungo 8,8 km. Si prevede, aggiunge l’esperto, che il progetto “fornirà 40 milioni di metri cubi di acqua potabile all’anno a circa 25mila famiglie, a beneficio di sette grandi bacini idrici”.

Gli ingegneri civili Damayanthi Kasturiarachchi e Randesh Sirimanne spiegano ad AsiaNews che “una volta completata, la galleria convoglierà l’acqua in eccesso dai bacini idrici di Moragahakanda e Kaluganga verso la zona arida. La galleria si estende sottoterra da Konduruwawa/Elahera a Mahameegaswewa/Palugaswewa. Fa parte di un più ampio megaprogetto di trasporto idrico di 96 km sotto la supervisione della Mahaweli Consultancy e dell’Ncpcp. Questo tunnel - concludono trasporterà 40 metri cubi d’acqua al secondo. Una volta completato, irrigherà 43mila ettari di terreno durante le stagioni Yala e Maha [le due principali stagioni, regolate dai monsoni], fornendo acqua a oltre 1.200 piccoli bacini”.

Bharatha Senanayaka e Amendra Tennakoon, studiosi esperti del settore, sottolineano che “una volta completato il canale della Provincia Centro-Settentrionale, lo Sri Lanka potrà utilizzare circa mille milioni di metri cubi d’acqua che attualmente sfociano in mare. Il completamento del progetto porterà inoltre a termine una delle iniziative di sviluppo delle risorse idriche più complesse ed essenziali, trasformando la zona arida settentrionale in una regione di produzione ortofrutticola orientata all’esportazione. Inoltre, rafforzerà i mezzi di sussistenza rurali, creando occupazione giovanile e migliorando - avvertono - la resilienza climatica nel settore agroalimentare del Paese”.

Nel 1976, la deviazione del Mahaweli ha determinato una trasformazione radicale, modificando in modo significativo la biodiversità e l’ambiente circostante di Anuradhapura e del bacino arido del Kala Oya nella Provincia Centro-Settentrionale. L’intervento ne ha determinato una sostanziale trasformazione, dando vita ad un ambiente urbano più verde, mentre il bacino idrico di Rajangana, precedentemente povero d’acqua, è diventato ricco di risorse idriche.

Una trasformazione simile è prevedibile nell’area beneficiaria del Canale della Provincia Centro-Settentrionale, che copre circa 500mila ettari in una delle regioni più aride dello Sri Lanka. Con la deviazione idrica verso questa regione, l’ambiente dovrebbe cambiare in modo significativo, con cinque fiumi principali che diventeranno sistemi perenni. “In seguito, l'intera area - concludono gli studiosi - potrà essere trasformata in una zona agricola commerciale affermandosi al contempo come polo turistico simile alla zona di sviluppo turistico di Habarana a Polonnaruwa. Un obiettivo perseguibile grazie alla deviazione delle acque attraverso il canale di alimentazione di Huruluwewa e all’approvvigionamento dei bacini di Minneriya e Kandalama”