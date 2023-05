di Arundathie Abeysinghe

I due governi stanno negoziando il passaggio per espandere la cooperazione economica soprattutto nel settore energetico. Sarebbe un modo per arginare i problemi nei cambi creati dalla crisi economica. Diverse banche nello Sri Lanka hanno già aperto conti speciali per permettere di operare direttamente con la valuta indiana.

Colombo (AsiaNews) - L'India e lo Sri Lanka stanno discutendo sull’adozione della rupia indiana come moneta nelle transazioni commerciali, nel quadro dell’espansione della cooperazione soprattutto nel settore energetico.

Pramod Kumar Mishra, segretario principale del primo ministro indiano Narendra Modi, ha incontrato nei giorni scorsi a New Delhi l'Alto commissario dello Sri Lanka Milinda Moragoda per proseguire il dialogo tra i due Paesi con l'obiettivo di promuovere il commercio bilaterale. Nel frattempo, il Ministero delle Finanze indiano ha chiesto all'Associazione delle Banche Indiane (IBA) e alla Federazione delle Organizzazioni Indiane per l'Esportazione (FIEO) “di procedere con una campagna di sensibilizzazione delle parti interessate sul commercio in rupie”.

Dasun Gunatillake, senior manager di una banca statale, ha spiegato ad AsiaNews che “diverse banche in Sri Lanka hanno aperto conti speciali per il commercio in rupie, chiamati conti Vostro. In questo modo, i cittadini dello Sri Lanka possono ora detenere 10mila dollari in forma fisica e utilizzare per le transazioni con le loro controparti indiane le rupie indiane”.

L'analista economico Shirantha Jayamanne ritiene che “la designazione della rupia indiana come valuta legale in Sri Lanka può fornire al vicino costiero un sostegno di liquidità necessario per aiutare a superare la crisi economica causata dall'insufficiente disponibilità di dollari Usa”.

"Nel 2021/2022 per fronteggiare la crisi gli economisti del governo dello Sri Lanka hanno stampato denaro creando carenze di valuta pregiata. Sono stati fissati limiti per le rimesse in uscita. Oggi lo Sri Lanka è un destinatario netto di rimesse, come la maggior parte dei Paesi dell'Asia meridionale. Nel frattempo, la rupia indiana viene utilizzata ufficialmente per regolare le transazioni dai cittadini dello Sri Lanka che si recano in India, in via non ufficiale. Si usano le banconote reperibili sul mercato nero”, ha rivelato Shirantha.

Secondo lo studioso Chaminda Hewapathirana, “la Banca Centrale dell’India ha incoraggiato le banche dello Sri Lanka ad aprire conti VOSTRO per regolare le transazioni. Del resto la rupia indiana era il ‘dollaro dell'Asia meridionale’: fino al 1950 lo Sri Lanka aveva un cambio di uno a uno con la rupia indiana. La rupia dello Sri Lanka, come la maggior parte delle valute dell'Asia meridionale derivano dalla rupia indiana. Era vincolata da un ancoraggio alle riserve in argento, passate poi all'oro, prima che i macroeconomisti ottenessero il potere di stampare denaro a piacimento con l'arretramento dell'economia classica”, ha ricordato Chaminda.

Anche il ministro degli Esteri Ali Sabry dello Sri Lanka ha espresso l’auspicio “di accettare la valuta indiana come moneta legale comune con cui lavorare, per rafforzare e integrare entrambe le economie e consentire i contatti interpersonali e una maggiore circolazione dei beni”.