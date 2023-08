di Arundathie Abeysinghe

L’isola vuole aderire al più importante accordo di libero scambio e collaborazione economica al mondo. L’annuncio del presidente Ranil Wickremesinghe, che vuole anche “smilitarizzare” l’Oceano Indiano. Per analisti ed esperti è un passo importante per rilanciare l’economia del Paese e aprire nuove strade di crescita e sviluppo.

Colombo (AsiaNews) - Colombo punta a diventare il primo Paese dell’Asia del sud ad aderire al Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), il più ampio accordo di libero scambio e collaborazione economica al mondo, in seguito alla conclusione delle iniziative di ottimizzazione del credito. Ad annunciarlo è stato il presidente Ranil Wickremesinghe, durante un discorso pronunciato in occasione delle celebrazioni per il 56mo anniversario dell’Asean - associazione che riunisce 10 nazioni del Sud-est asiatico - che si è tenuto l’8 agosto scorso nella capitale dello Sri Lanka. “Dobbiamo unirci al Rcep” e “non vi è motivo” per non farlo ha sottolineato il capo dello Stato, aggiungendo che per lo sviluppo della nazione sono necessari accordi commerciali con India e Bangladesh. E auspica al contempo la “smilitarizzazione” dell’Oceano Indiano, allineandosi agli obiettivi già fissati dall’Asean.

Sottoscritta dopo otto anni di negoziati il 20 novembre 2020, la Rcep coinvolge le 10 nazioni Asean - Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailandia, Vietnam - Cina, Corea del Sud, Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Un’area rappresentativa di almeno 2,3 miliardi di persone (pari al 30% della popolazione globale) e vanta un Pil (Prodotto interno lordo) di 26.300 miliardi di dollari nel 2022, circa il 29% del Pil globale.

Lo Sri Lanka vuole entrare nel Free Trade Agreements (Fta) e avviare i negoziati di libero scambio con l’Asean, non prima di aver concluso coi creditori esterni l’accordo relativo agli oltre 40 miliardi di dollari necessari per fronteggiare le richieste del Fondo monetario internazionale (Fmi). Passi necessari, secondo i vertici dell’isola, per ricostruire una nazione colpita dalla peggior crisi economica e sociale dall’indipendenza e aumentare le sue riserve in valuta estera.

Interpellato da AsiaNews l’economista Harin Wijesinghe sottolinea che “tra i vantaggi del Rcep ci sono la riduzione delle barriere commerciali, comprese le concessioni tariffarie da parte dei partner commerciali”. Ancora, il “miglioramento dell’accesso al mercato, la cooperazione economica e tecnica, le piccole e medie imprese e lo snellimento delle procedure doganali”. L’adesione “favorirà l’accesso al mercato per le esportazioni di prodotti agricoli, poiché i Paesi partner hanno accettato di ridurre le tariffe doganali”. L’accordo coinvolge le nazioni Asean e i partner di libero scambio (Fta) e mira a coprire il commercio di beni e servizi, compresa la proprietà intellettuale. Inoltre, esso aprirebbe “agli investitori stranieri - conclude l’esperto - almeno il 65% dei settori dei servizi come le telecomunicazioni, la finanza, la distribuzione e la logistica”.

Colombo ha già stretto un accordo commerciale con Singapore e sta negoziando attivamente anche con la Thailandia. La nazione ha un potenziale immenso come hub commerciale nell’Oceano Indiano ed è in rapida ascesa come punto di accesso all’Asia meridionale. Gli economisti Chandima Tennakoon e Anuruddha Senanayaka sono del parere che “il Rcep creerà nuove opportunità commerciali tra i Paesi asiatici e accelererà la ripresa economica della regione. L’accordo eliminerà inoltre le tariffe su oltre il 90% delle merci nei prossimi 10-15 anni e introdurrà regole sugli investimenti e sulla proprietà intellettuale per promuovere il libero scambio”.

L’accademico e analista Ruwan Kariyawasam ritiene che “la dichiarazione del presidente Wickremesinghe sull’adesione” sottolinea ”la determinazione dello Sri Lanka a rafforzare la sua connettività economica all’interno della più ampia regione asiatica”. Ciò comprende anche il suo allineamento con la visione futura dell’Asean per la regione indo-pacifica. “Queste proposte in tema di partnership - conclude - evidenziano l’impegno a promuovere la cooperazione economica e i legami commerciali, che apriranno nuove strade per la crescita e lo sviluppo”.