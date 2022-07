di Arundathie Abeysinghe

Il nuovo primo ministro Dinesh Gunawardena è stato incaricato di coordinare le consultazioni con i partiti politici. Il presidente Ranil Wickremesinghe, rivolgendosi al Parlamento dopo la sua elezione ha chiesto "di unire le forze per creare un nuovo sistema". Il Samagi Jana Balawegaya e lo Sri Lanka Freedom Party hanno segnalato la loro disponibilità in base alle proposte che saranno avanzate.

Fonti governative hanno riferito ad AsiaNews che i due principali partiti in Parlamento, il Samagi Jana Balawegaya (Sjb) guidato dal leader dell'opposizione Sajith Premadasa e lo Sri Lanka Freedom Party (Slfp) dell'ex presidente Maithripala Sirisena, hanno espresso la loro disponibilità a entrare in un governo nazionale a seconda delle proposte che saranno avanzate.

Secondo il piano attuale, il numero dei dicasteri sarà limitato a 25, perché il gabinetto non può includere più di 30 membri, mentre i vice ministri saranno meno di 40, anche se il loro numero potrebbe aumentare in base alla risposta degli altri partiti in Parlamento, che per Costituzione in caso di formazione di un governo di unità nazionale decide il numero finale di ministri e deputati.

Secondo quanto dichiarato da diversi analisti ad AsiaNews, un governo di unità nazionale è la "soluzione migliore per superare l'attuale crisi".

Fonti dell'Sjb hanno commentato dicendo che una volta presentato il "modello di governo di unità nazionale", saranno "disposti a discutere le proposte all'interno del partito e a prendere una decisione finale". L'Slfp ha invece fatto sapere che prenderà in considerazione le proposte se anche le sue saranno accolte. Al momento inoltre non ha deciso se accettare incarichi ministeriali.

Secondo un alto funzionario del governo, il neo presidente Wickremesinghe ha chiesto a tutti i partiti presenti in Parlamento "di unire le forze per creare un nuovo sistema, poiché il periodo di divisione è ormai finito". Egli ha affermato che "l'opinione pubblica non vuole la vecchia politica, quindi il Parlamento deve collaborare per lavorare verso obiettivi specifici per garantire il futuro del Paese", poiché "è un fatto ben noto che il Paese sta affrontando grandi difficoltà e i giovani chiedono un cambiamento del sistema". Pertanto, per uscire dalla crisi "è necessario mettere da parte le differenze politiche”

Durante il suo discorso, Wickremesinghe ha rivolto un invito speciale ai suoi candidati rivali, Dullas Alahapperuma, Anura Kumara Dissanayake, al leader dell'opposizione Sajith Premadasa, agli ex presidenti Mahinda Rajapaksa e Maithripala Sirisena e a tutti gli altri partiti, compresa l'Alleanza Nazionale Tamil (TNA), a unirsi al governo di unità nazionale.

Il premier Gunwardena ha assunto le sue funzioni questa mattina. Egli è un vecchio compagno di scuola di Wickremesinghe, suo amico dall'età di tre anni, ma guida un partito diametralmente opposto sul piano ideologico: Wickremesinghe è un campione del libero mercato e un politico filo-occidentale, mentre Gunawardena è un convinto nazionalista sinhala che crede nel socialismo e vorrebbe un maggiore controllo statale sull'economia.