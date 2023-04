Sarebbe entrato in contrasto con Xi Jinping. L’alto militare è accusato di corruzione e di aver voluto creare una propria fazione nel Partito comunista. Per il noto dissidente Wei Jingsheng, Xi ha colpito Liu per le sue idee sulla “nazionalizzazione” delle Forze armate. Non è la prima volta che la “vecchia guardia” attacca il leader supremo.