Le notizie di oggi: esercitazione congiunta della guardia costiera filippina, giapponese e statunitense nel mar Cinese meridionale in chiave anti-Pechino. Ultimato il primo satellite di ricognizione militare nord-coreano. La giunta birmana arresta un rapper e condanna a 10 anni una video-maker. La Cina lancia il primo astronauta civile nello spazio. Riyadh contro Mosca per i prezzi del petrolio. Morto Asad Gulzoda Bukhoroi, poeta e intellettuale del Tagikistan.

IRAN - AFGHANISTAN

In una fase di crescenti tensioni per le dispute su confini e sfruttamento delle acque del fiume Helmand, i talebani afghani minacciano di “conquistare a breve” l’Iran. In un video diffuso di recente, un leader degli studenti coranici promette di combattere gli ayatollah “con più passione” di quanto fatto con gli Stati Uniti. Nei giorni scorsi scontri alla frontiera hanno causato tre morti.

COREA DEL NORD

A giugno Pyongyang invierà nello spazio il primo satellite di ricognizione militare, per monitorare in tempo reale le attività militari statunitensi come riferisce l’agenzia di Stato Kcna. Gli scienziati hanno completato lo sviluppo e il leader Kim Jong-un ha dato il via libera alla missione. La partenza è prevista fra il 31 maggio e l’11 giugno. Allertate le difese missilistiche in Giappone.

FILIPPINE - GIAPPONE - USA

La guardia costiera delle Filippine, del Giappone e degli Stati Uniti, del Giappone terrà un’esercitazione marittima trilaterale nel Mar Cinese Meridionale dal 1 al 7 giugno, una prima assoluta fra i Paesi. Quattro navi di Manila e una ciascuna del Sol Levante e usa prenderanno parte a un’attività finalizzata a contenere l’espansionismo di Pechino nell’area.

CINA

La Cina ha lanciato oggi il suo primo astronauta civile nello spazio, segnando l’inizio di una nuova fase per la stazione spaziale Tiangong. Gui Haichao, docente dell’università Beihang di Pechino, viaggerà insieme al veterano Jing Haipeng e al colonnello Zhu Yangzhu, anch’egli nello spazio per la prima volta, a bordo della Shenzhou-16 in partenza dal Jiuquan Satellite Launch Centre.

MYANMAR

I militari hanno arrestato il celebre rapper Byu Har per aver criticato la giunta sui recenti blackout in Myanmar e aver affermato che Aung San Suu Kyi gestiva meglio le emergenze del capo della giunta Min Aung Hlaing. In precedenza era giunta la condanna a 10 anni ai lavori forzati per la video-maker Hmu Yadanar Khet Moh Moh Tun per violazione della legge anti-terrorismo.

RUSSIA - ARABIA SAUDITA

L’Arabia Saudita è piuttosto contrariata dalle azioni della Russia nel campo dell’estrazione del petrolio. Mosca, infatti, non si atterrebbe agli impegni assunti negli incontri con i Paesi OPEC+, per quanto concerne la riduzione delle quantità estrattive esportando troppo greggio sui mercati mondiali e conducendo alla stagnazione dei prezzi, invece che all’aumento.

TAGIKISTAN

All’età di 88 anni si è spento Asad Gulzoda Bukhoroi, il principale poeta e araldo della lingua tagica. Egli è stato anche giornalista e storico difensore delle scuole tagiche di Bukhara e viveva fra Stati Uniti, Tagikistan e Uzbekistan adoperandosi per la diffusione nel mondo della cultura dei tagichi e di tutti i popoli dell’Asia centrale, con libri e manifestazioni pubbliche.