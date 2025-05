In Bangladesh migliaia di persone chiedono la messa al bando della Lega Awami. Il generale Min Aung Hlaing ha incontrato per la prima volta da quando ha preso il potere il presidente cinese Xi Jinping. In Giappone le leggi per contrastare l'isolamento non hanno ancora avuto effetto. Annullato il visto USA agli studenti kazaki che hanno protestato a favore della Palestina.

INDIA – PAKISTAN

Continua a salire la tensione nel confronto militare tra India e Pakistan, al punto che il G7 e gli Stati Uniti hanno chiesto una de-escalation. Delhi e Islamabad si sono accusate reciprocamente di aver colpito delle basi militari. Le informazioni diffuse dai due Paesi continuano a essere contraddittorie: l’esercito pakistano, per esempio, dice di aver distrutto i sistemi di difesa indiani S-400, affermazioni che l’India nega. Nel frattempo il Pakistan, nonostante le pressioni contrarie dell’India, ha ottenuto un nuovo prestito dal Fondo monetario internazionale.

BANGLADESH

Migliaia di persone ieri si sono radunate davanti alla residenza del primo ministro ad interim Muhammad Yunus per chiedere la messa al bando della Lega Awami, il partito dell’ex prima ministra Sheikh Hasina, fuggita da Paese quasi un anno fa dopo ampie proteste anti-governative. Di recente anche un altro leader della Lega Awami ha lasciato il Paese. Hasnat Abdullah, leader del neonato Partito nazionale dei cittadini, ha affermato che continuerà finché le sue richieste non saranno soddisfatte

MYANMAR

Per la prima volta dal colpo di Stato del 2021, il generale Min Aung Hlaing, a capo della giunta militare del Myanmar, ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping. I due si sono visti ieri a Mosca a margine delle celebrazioni per la Parata della Vittoria organizzata ogni anno dalla Russia. Secondo i media di Stato birmani, Hlaing ha ringraziato Xi “per il suo sostegno alla posizione del Myanmar sui fronti regionale e internazionale”.

INDONESIA

I dipendenti pubblici di Jakarta devono recarsi al lavoro con i mezzi pubblici il mercoledì, altrimenti rischiano di perdere la promozione. L’ordinanza è entrata in vigore il 30 aprile su ordine del governatore della capitale, Pramono Anung, per ridurre la congestione del traffico e l’inquinamento atmosferico. “Chiunque violi questa politica mentre sarò in carica per almeno i prossimi cinque anni, non si aspetti una promozione”, ha dichiarato ieri Pramono. “Vogliamo che questo non diventi solo un ordine, ma anche un nuovo stile di vita per i dipendenti. Il trasporto pubblico è il futuro di Giacarta”.

GIAPPONE

La percentuale di persone che si sentono sole in Giappone è rimasta invariata negli ultimi anni, assestandosi al 39%, come di recente rivelato da un sondaggio governativo, che per la prima volta ha analizzato i sentimenti di isolamento con l’utilizzo dello smartphone. Dopo la pandemia da covid-19 era stata elaborata una legge – entrata in vigore ad aprile dello scorso anno – che obbliga i governi locali a formare gruppi regionali composti da organizzazioni del settore pubblico e privato per promuovere misure di aiuto a chi è nel bisogno.

KAZAKISTAN - USA - PALESTINA

A un gruppo di studenti del Kazakistan negli Usa è stato annullato il permesso di soggiorno per studio, a causa della loro partecipazioni a cortei pro-Palestina, e sono stati messi nella lista degli stranieri da rimpatriare, ma il vice-ministro degli esteri kazaco Akan Rakhmetullin ha invitato a “non farsi prendere dal panico, la situazione è ancora in fase di valutazione”.

RUSSIA

Secondo l’Istituto americano di ricerche sulla guerra Isw, le limitazioni a internet durante le celebrazioni della Vittoria di questi giorni sono una verifica delle possibilità di escludere i principali territori della Russia dalla connessione, per realizzare il tanto agognato Runet, la rete russa finora inefficace, con la scusa della “sicurezza informativa” anche per quanto riguarda i servizi bancari, i taxi, i corrieri e il trasporto pubblico.