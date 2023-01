Amman (AsiaNews) - La Giordania “ospita più sfollati di quasi tutti gli altri Paesi” della regione, persone in fuga dalle violenze in Iraq, Yemen e Siria alle quali vengono forniti “alloggi, formazione professionale, strutture mediche, assistenza pastorale e sostegno”. È quanto sottolineano i vescovi europei e nordamericani del Coordinamento di Terra Santa (Hlc), a conclusione della visita annuale nel regno hascemita in programma dal 12 al 19 gennaio. Nel comunicato finale la delegazione esalta gli “sforzi instancabili e vitali” di persone ispirate dal Vangelo per sostenere “la dignità umana” e garantire la difesa “dei diritti” di tutti, partendo proprio dagli ultimi.

Ripercorrendo gli incontri con i rifugiati iracheni, i vescovi del Coordinamento riferiscono della paura per la “continua insicurezza” e la “mancanza di opportunità” nel Paese di origine. Da qui l’appello al “trattamento dignitoso” di quanti cercano riparo, in particolare “l’accesso all’assistenza sanitaria e il diritto al lavoro”. All’aiuto ai profughi si deve però affiancare il sostegno alle nazioni che li accolgono, allentando la “pressione” su comunità locali che “non hanno le risorse necessarie” per soddisfare i bisogni di tutti. Ecco perché l’Occidente deve da un lato aumentare “l’assistenza sanitaria” e, dall’altro, garantire “un’accoglienza più ampia ai rifugiati stessi”.

Nella nota il Coordinamento ricorda come il regno hascemita sia “parte integrante” della Terra Santa “in quanto luogo del battesimo” di Cristo e del suo primo ministero. La visita, osservano i vescovi, è “qualcosa di più di un pellegrinaggio” ma rappresenta una “visita di comunione” con quanti vivono “la loro fede cristiana qui” e costituiscono “comunità parrocchiali […] vivaci”. E proprio in tema di pellegrinaggi, nei giorni scorsi le autorità di Amman hanno annunciato un ambizioso piano di ristrutturazione del sito battesimale di Gesù sul fiume Giordano del valore di oltre 100 milioni di euro. L’obiettivo è di rilanciare l’area, per attirare fino a un milione di turisti e pellegrini - cristiani e non, visto il valore che riveste anche per ebrei e musulmani - entro il 2030, quando ricorrerà la data simbolica dei 2mila anni dal battesimo stesso.

I vescovi plaudono al contributo delle scuole cristiane nell’incontro fra fedi diverse e la testimonianza dei giovani “impegnati ad arricchire” Chiesa e società pur dovendo fronteggiare “importanti sfide sociali ed economiche”. Ai riconoscimenti alla famiglia reale quale “portatrice di pace e promotrice del dialogo interreligioso”, i membri del Coordinamento uniscono le “profonde preoccupazioni” per le “minacce” alla coesistenza pacifica in Israele e la “recrudescenza” delle violenze in Cisgiordania, alimentata dalla “crescita sostenuta” degli insediamenti e dal “più alto numero di morti” degli ultimi 20 anni. Dal Monte Nebo dove Mosè ha visto per la prima volta la Terra Promessa, concludono i vescovi, “abbiamo visto una terra ora dolorosamente divisa” e ricordato il messaggio del compianto papa Benedetto XVI “in quel luogo: La memoria di Mosè ci invita ad alzare gli occhi per abbracciare con gratitudine non solo le potenti opere di Dio nel passato, ma anche per guardare con fede e speranza al futuro”.