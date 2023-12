Le notizie di oggi: al Consiglio di sicurezza Onu nuovo voto su tregua a Gaza, oltre 20mila i morti. Pechino si prepara a testare la prima nave da perforazione oceanica “made in China”. Hanoi ha incriminato per corruzione decine di persone in una truffa da 12 miliardi di euro. Per la prima volta il Pakistan usa pioggia artificiale per combattere lo smog a Lahore. In Kuwait si sono svolti ieri i funerali dell’emiro Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah.

COREA - GIAPPONE

Questa mattina la Corea del Nord ha sparato un missile a lunga gittata, il più avanzato mai testato sinora dal regime dei Kim. Il vettore è atterrato a ovest di Hokkaido, in Giappone, viaggiando per 73 minuti e coprendo una distanza di circa mille chilometri. Intanto Pyongyang ha condannato le esercitazioni militari guidate dagli Stati Uniti definendole “anteprima di una guerra nucleare”.

ISRAELE - PALESTINA

Nuovo voto in programma oggi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su un “cessate il fuoco urgente e sostenibile” per garantire aiuti umanitari nella Striscia e il rilascio “immediato e incondizionato” degli ostaggi nelle mani di Hamas. Una precedente - e analoga - risoluzione 10 giorni fa è stata bocciata da Washington. La bozza afferma anche la soluzione a due Stati nella regione. Ancora attacchi israeliani nella notte a Gaza, le vittime palestinesi superano quota 20mila.

CINA

Pechino si prepara a effettuare il 22 dicembre prossimo i test sulla prima nave (la Mengxiang) da perforazione per ricerca oceanica “made in China”, capace di giungere a una profondità di oltre 10mila metri nel sottosuolo. Un passo fondamentale per gli esperti nella direzione del rafforzamento delle capacità di esplorazione di petrolio e gas in acque profonde per il Paese del dragone.

VIETNAM

Hanoi ha incriminato per corruzione, violazione delle normative bancarie e appropriazione indebita la presidente del gruppo Van Thinh Phat Truong My Lan e 85 collaboratori, in una vicenda riguardante la Saigon Joint Stock Commercial Bank. Da febbraio 2018 a ottobre 2022 avrebbe creato quasi 920 domande di prestito fasulle, appropriandosi di oltre 12 miliardi di euro.

PAKISTAN

Pioggia artificiale è stata utilizzata per la prima volta in Pakistan il 16 dicembre scorso nel tentativo di combattere i livelli pericolosi di smog nella megalopoli di Lahore. Nel primo esperimento del suo genere nel Paese, gli aerei dotati di attrezzature donate dagli Emirati Arabi Uniti per inondare le nuvole hanno sorvolato 10 aree della città del Punjab, fra le peggiori al mondo per qualità dell’aria.

KUWAIT

Si sono svolte ieri le esequie di Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah, per 60 anni con incarichi in politica interna e gli ultimi tre da emiro del Kuwait, un periodo relativamente breve e caratterizzato da problemi di salute. Alla guida gli succede l’83enne Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah, di fatto leader della nazione già dal 2021 quando Sheikh Nawaf gli ha affidato la gran parte dei poteri.

RUSSIA

La presidente della banca centrale di Russia, Elvira Nabiullina, ha osservato che l’economia sta marciando più veloce di tutte le previsioni, ciò di cui si è vantato nei giorni scorsi Vladimir Putin. Tuttavia essa è “come un’automobile che viaggia più veloce delle capacità del motore, e a furia di pigiare sull’acceleratore, prima o poi si surriscalda, e non si va più da nessuna parte”.

ASIA

Secondo la relazione annuale di “Giornalisti senza frontiere”, nel 2023 nel mondo sono stati uccisi 45 giornalisti, e 521 hanno subito arresti e detenzioni. 23 di essi sono morti in zone di guerra (Ucraina, Gaza, Israele e Libano). Almeno 121 sono reclusi in Cina, 68 in Myanmar, 39 in Bielorussia e 28 in Russia, 84 giornalisti da tutto il mondo sono ancora dispersi.