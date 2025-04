Le notizie di oggi: continuano le performance negative delle Borse asiatiche dopo l'annuncio dei dazi di Trump. Uno scrittore americano è stato scambiato per l'avvocato di Rodrigo Duterte. Sono già state interrotte le ricerche dell'MH370 da parte della Malaysia. Incontri tra Iran e Afghanistan per risolvere la questione dei rifugiati.

COREA DEL SUD

La Corte costituzionale della Corea del Sud ha rimosso il presidente Yoon Suk-yeol dall’incarico con una sentenza unanime. La piazza di Seoul si è divisa tra urla di giubilo e disperazione tra i manifestanti pro e contro il presidente conservatore, che a inizio dicembre aveva proclamato la legge marziale ed era poi stato messo in stato d’accusa dall’opposizione, che controlla il Parlamento. Entro 60 giorni il Paese dovrà andare a elezioni: tra i favoriti c’è il leader del Partito democratico, Lee Jae-myung.

RUSSIA – COREA DEL NORD

L’università nord-coreana “Kim il Sung” aprirà una propria rappresentanza nella cittadella universitaria di Akademgorodok a Novosibirsk in Siberia, concordando con l’università locale uno scambio di programmi scientifici e tecnologici, organizzazione di incontri e convegni, partecipazione di studenti e professori di entrambi i Paesi, con corsi di preparazione in Corea del Nord per gli studenti da inviare a Novosibirsk.

USA – ASIA

Gli indici delle Borse asiatiche sono scesi per il secondo giorno consecutivo dopo l’annuncio dei dazi che il presidente americano Donald Trump vorrebbe imporre a tutti i Paesi che commerciano con gli Stati Uniti. Il Giappone, uno dei maggiori partner commerciali degli americani e il principale investitore straniero, a cui è stata imposta una tariffa del 24%, sta affrontando una “crisi nazionale”, secondo quanto affermato dal primo ministro Shigeru Ishiba. In base ai messaggi che trapelano dall’amministrazione USA, non sembra che questa volta i dazi servano a ottenere concessioni dai Paesi stranieri.

FILIPPINE

Uno scrittore statunitense è stato scambiato per l’avvocato dell’ex presidente filippino Rodrigo Duterte, che sta affrontando un procedimento giudiziario alla Corte penale internazionale all’Aia. Nicholas Kaufmann, scambiato per il quasi omonimo Kaufman, si è ritrovato la bacheca di Facebook invasa da messaggi di cittadini filippini che chiedono di “riportare a casa” Duterte, che - nonostante sia accusato di diversi crimini commessi durante la “guerra alla droga” - è ancora ampiamente popolare.

MALAYSIA

Le ricerche del volo MH370 della Malaysia Airlines, iniziate da un paio di settimane, dopo più di 10 anni dalla scomparsa del velivolo, sono già state interrotte perché “non è la stagione”, secondo il ministro dei Trasporti, Anthony Loke, ma “riprenderanno alla fine di quest’anno”. L’MH370 trasportava centinaia di passeggeri diretti a Pechino da Kuala Lumpur, ma la sua scomparsa resta uno dei più grandi misteri dell’aviazione mondiale.

AFGHANISTAN – IRAN

Amir Khan Muttaqi, ministro degli Esteri talebano, ha incontrato ieri a Kabul Mohammad Reza Bahrami, direttore generale per l'Asia meridionale del ministero degli Esteri iraniano, per discutere delle relazioni bilaterali, dei migranti afghani in Iran e dell’annosa disputa sulle acque del fiume Helmand. L’incontro avviene in un momento di crescenti tensioni per la deportazione di migranti afghani da parte dell’Iran.

ISRAELE

Si approfondiscono le indagini nei confronti dei più stretti collaboratori del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: il consulente Jonatan Urich e l’ex portavoce Eli Feldstein sono sospettati di aver accettato denaro dal Qatar (considerato uno dei maggiori sponsor di Hamas) per promuovere una propria immagine positiva in Israele a scapito dell’Egitto. Entrambi i Paesi hanno svolto il ruolo di mediatori nel conflitto con Hamas. La detenzione di Urich e Feldstein questa settimana è stata prorogata.

GEORGIA

Il primo ministro della Georgia, Iraklij Kobakhidze, ha annunciato una ristrutturazione a livello governativo, in cui verrà istituito il nuovo ministero dello “sviluppo regionale” staccandolo da quello delle infrastrutture, e nominando nuovi dirigenti al ministero della giustizia e al consiglio di sicurezza, inserendo personaggi più fedeli e “autorevoli”.