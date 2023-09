Le notizie di oggi: a Taiwan almeno 40 feriti a causa del passaggio di un tifone. In Pakistan i cooperanti hanno chiuso i negozi in segno di protesta contro il caro bollette. Al via il vertice Asean dei ministri degli Esteri in Indonesia. Israele vuole espellere i richiedenti asilo etiopi. Il Kirghizistan ha rimpatriato donne e bambini legati all'Isis dalla Siria. La Lettonia vuole chiedere ai cittadini di nazionalità straniera di sostenere un esame di lingua.

COREA DEL SUD

Circa 200mila insegnanti da tutto il Paese si sono riuniti nella capitale Seoul durante il fine settimana per chiedere maggiore protezione dei loro diritti e commemorare il suicidio di una maestra 23enne che subiva pressioni da parte dei genitori degli studenti. Dopo la morte di altri due colleghi, gli insegnanti sudcoreani hanno chiesto la revisione della legge sul benessere dei minori che contiene clausole ambigue per cui gli insegnanti possono essere ritenuti responsabili di abusi sui minori.

TAIWAN

Più di 40 persone sono rimaste ferite dopo il passaggio del tifone Haikui, che ha sradicato diversi alberi e costretto migliaia di persone ad evacuare. Ieri circa 160mila abitazioni hanno subito un taglio della corrente, ma non si sono al momento registrati danni strutturali gravi. Haikui è la prima tempesta ad aver colpito direttamente l’isola negli ultimi quattro anni.

ASEAN – INDONESIA

I ministri degli Esteri delle Nazioni del sud-est asiatico si incontreranno a partire da oggi a Jakarta in Indonesia per discutere di varie questioni, tra cui la revisione del piano di pace per il Myanmar proposto dall’organizzazione – e che finora non ha portato risultati -, la gestione delle ingerenze cinesi nel Mar cinese meridionale e la lotta alla criminalità transnazionale. Nei prossimi giorni si uniranno rappresentanti di Paesi alleati come gli Stati Uniti, la Corea del Sud, l’Australia, la Cina e il Giappone.

PAKISTAN

Centinaia di commercianti nelle città di Lahore, Karachi e Peshawar hanno chiuso i loro negozi e scioperato contro l’aumento delle tasse e dei costi dell’elettricità. "Tutti stanno partecipando perché la situazione è diventata ormai insopportabile", ha dichiarato il presidente del sindacato dei commercianti di Lahore. Per ottenere un prestito da parte del Fondo monetario internazionale, il Pakistan è stato costretto a tagliare i sussidi per la benzina e le bollette.

ISRAELE

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto l’espulsione immediata dei rifugiati eritrei coinvolti negli scontri verificatisi ieri a Tel Aviv tra i manifestanti e la polizia e tra sostenitori e oppositori del regime eritreo guidato dal presidente Isaias Afwerki. Circa 170 persone sono rimaste ferite. Netanyahu ha definito “infiltrati illegali” i migranti africani e proposto una revisione delle politiche di accoglienza

IRAQ

L’Iraq ha schierato forze di sicurezza nella città di Kirkuk per prevenire ulteriori violenze settarie, hanno dichiarato le autorità locali, dopo che quattro curdi sono rimasti uccisi. Le tensioni sono iniziate a causa di una disputa su un edificio della città che un tempo era il quartier generale del Partito Democratico del Kurdistan (KDP), ma che dal 2017 è utilizzato dall’esercito iracheno come propria base. Nei giorni scorsi la Corte suprema dell’Iraq ha ordinato di tardare la riconsegna dell’edificio.

KIRGHIZISTAN – SIRIA

Grazie alla missione umanitaria “Aykol” sono stati rimpatriati in Kirghizistan 31 donne e 64 bambini dalla Siria, dove si trovavano nei campi di detenzione per le persone legate all’Isis. È già il secondo successo della missione dopo i rimpatri dello scorso febbraio, e quelli della “Meerim” dall’Iraq, ma ora per loro “sarà necessario un lungo periodo di riabilitazione”.

LETTONIA – RUSSIA

In Lettonia, Paese baltico con una grande minoranza russofona, è stato deciso che tutti i cittadini di altra nazionalità dovranno sostenere un esame di lingua lettone a livello A2, ciò che costituisce un grave problema soprattutto per gli anziani e i pensionati che vivono nel Paese dai tempi sovietici, che per varie ragioni hanno preferito il passaporto russo a quello lettone e non sono in grado di sostenere lunghe conversazioni in lingua locale.