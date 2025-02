Le notizie di oggi: Zelensky a Washington venerdì per l'accordo (rivisto) sulle terre rare. Israele sulle strade per il corte funebre dei Bibas, la famiglia critica l'uso politico della loro tragedia da parte di Netanyahu. Almeno 18 morti per la rottura dei freni di un autobus in Thailandia. Nelle Filippine a maggio si voterà anche in 42 centri commerciali.

COREA DEL SUD

Il numero delle nascite in Corea del Sud nel 2024 per la prima volta dopo nove anni è tornato ad aumentare, grazie all'aumento dei matrimoni dopo la pandemia. Le cifre definitive diffuse da Statistics Korea parlano di 238.300 bambini nati, con un aumento del 3,6% rispetto al minimo storico di 230.000 nel 2023. Il tasso di fertilità – cioè il numero medio di figli per donna - è salito a 0,75, che resta comunque tra i più bassi al mondo. Molto forte in questi dati è statro l’impatto della ripresa dei matrimoni dopo la pandemia da Covid-19: l'anno scorso in Corea del Sud si sono sposate 222.422 coppie, con un aumento del 14,9% rispetto all'anno precedente.

UCRAINA-STATI UNITI

Donald Trump ha dichiarato di aspettarsi che già venerdì 28 febbraio Volodymyr Zelensky in un incontro con lui a Washington firmi l’accordo con gli Stati Uniti sullo sfruttamento delle terre rare dell’Ucraina, dopo che un alto funzionario ucraino ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo. Una versione rivista del documento avrebbe eliminato la richiesta degli Stati Uniti di ottenere 500 miliardi di dollari di potenziali entrate dall'accesso alle risorse naturali ucraine, ma nel testo non vi sarebbero solide garanzie di sicurezza all'Ucraina devastata dalla guerra.

ISRAELE-PALESTINA

Migliaia di persone nelle strade di Israele stanno accompagnando oggi il corteo funebre di Shiri, Kfir e Ariel Bibas, la madre e i due bambini uccisi a Gaza i cui corpi sono stati restituiti la scorsa settimana. La famiglia ha imposto esequie senza la presenza dei politici. E ieri ha aspramente criticato Netanyahu per aver ripetutamente rivelato contro la loro volontà dettagli sul dramma vissuto dai loro congiunti. “Dalla finestra, oggi vedo una nazione distrutta – ha scritto sui social media Ofri Bibas, la zia dei piccoli -. Non ci risolleveremo né ci riabiliteremo finché l'ultimo degli ostaggi non sarà tornato a casa”.

THAILANDIA

Almeno 18 persone sono morte e 23 ferite nella Thailandia orientale dopo che i freni di un autobus turistico hanno ceduto e il veicolo si è ribaltato in un fosso. Sul mezzo c'erano 49 persone, tutte thailandesi, compreso l'autista. L’incidente è avvenuto su una discesa nella provincia di Prachinburi, a 155 km a est della capitale Bangkok.

FILIPPINE

42 centri commerciali di otto catene in tutto il Paese si trasformeranno in seggi elettorali il 12 maggio durante le elezioni nazionali e locali nelle Filippine. Già nel 2023, durante le elezioni dei barangay (le strutture amministrative più piccole ndr), la Commissione elettorale aveva sperimentato il voto in 14 centri commerciali. Il numero di sedi sarà triplicato nel 2025 nell’intento di allestire sempre più seggi fuori dalle aule scolastiche.

CINA

Decenni dopo la loro scomparsa dai cieli, la Cina scommette su un ritorno dei dirigibili, questa volta a emissioni zero. La scorsa settimana, il primo dirigibile completamente elettrico del Paese ha completato il suo volo inaugurale a Jingmen, nella provincia dell’Hubei. L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano per l’espansione dell'aviazione a bassa quota, un settore in crescita incentrato sul turismo, la logistica e il trasporto ecologico al di sotto dei 1.000 metri.

AZERBAIGIAN-PAKISTAN

Il primo ministro del Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, si è recato in visita a Baku, incontrando il presidente Ilham Aliev con cui ha sottoscritto 5 importanti accordi tra le compagnie petrolifere dei due Paesi, di gemellaggio tra la città azera di Nakhičevan e quella pakistana di Lahore nel Punjab per progetti culturali, turistici, formativi ed economici.