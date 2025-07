Una formazione realizzata in collaborazione con un'azienda del settore per la prima volta ha esplorato non tanto le implicazioni etiche, ma le opportunità di utilizzo concreto di questi strumenti nella pastorale. La testimonianza dei partecipanti: "Può diventare un aiuto essenziale anche per migliorare la predicazione e la cura dei fedeli".

Suwon (AsiaNews/Agenzie) – L’intelligenza artificiale è un tema che interpella sempre più direttamente la quotidianità della vita delle persone. Anche papa Leone XIV lo cita spesso come un ambito di attenzione particolare nel suo magistero. Ma questi nuovi strumenti, al di là delle giuste preoccupazioni sulle questioni etiche che sollevano in alcuni loro utilizzi, possono offrire anche nuove opportunità pastorali alla Chiesa?

In un Paese all’avanguardia sull’utilizzo di questi strumenti com’è la Corea del Sud, il settimanale cattolico Catholic Times racconta che la diocesi di Suwon ha organizzato nei giorni scorsi un appuntamento dedicato ad esplorare specificamente questo aspetto. Il 2 luglio scorso si è tenuto infatti un momento formativo rivolto ai sacerdoti per apprendere i principi di base e i metodi di utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa. Promosso dal locale Ufficio per le comunicazioni sociali è stato il primo appuntamento dedicato da una diocesi non tanto alle riflessioni teoriche sull’intelligenza artificiale, ma al suo utilizzo pratico in una parrocchia. Oltre che dal clero di Suwon, i partecipanti provenivano anche dall’arcidiocesi di Daegu e dalla diocesi di Masan.

“Dal momento che è un tema caldo di questo tempo e i suoi ambiti di utilizzo si stanno espandendo - ha spiegato il direttore dell’Ufficio, p. Lee Cheol-gu - abbiamo preparato una formazione per i sacerdoti affinché apprendano competenze da utilizzare nel campo pastorale”.

La formazione è stata condotta da un’azienda specializzata nell’alfabetizzazione all’intelligenza artificale (AI). I sacerdoti partecipanti hanno imparato casi di applicazione aziendale dell’AI generativa, le varie funzionalità di ChatGPT e come ottenere risultati desiderati in modo efficace tramite ricerche con questo tipo di strumenti. Il seminario ha avuto anche una parte pratica con l’utilizzo di diversi strumenti di intelligenza artificiale per la creazione di immagini, la produzione di presentazioni partendo da documenti specifici, la realizzazione di video e musica di sottofondo. Tra gli utilizzi della versione premium di ChatGPT hanno sperimentato anche un chatbot in grado di creare automaticamente verbali di riunioni.

“Ho partecipato a questa formazione perché credo che l’intelligenza artificiale diventerà in futuro una tecnologia essenziale per la predicazione o la cura pastorale dei fedeli in futuro – ha dichiarato al Catholic Times p. Ignazio Son Chang-hyun, uno dei sacerdoti presenti -. Penso che se tramite l’analisi dei dati potessimo comprendere meglio le tendenze e gli umori dei fedeli, che cambiano da un posto all’altro, potremmo avvicinarci di più a loro in termini pastorali”.

“Credo che religione e scienza debbano essere ben armonizzate affinché si realizzi una nuova opera di Dio – ha aggiunto sempre al settimanale cattolico p. Bartolomeo Choi Jae-yong -. Ho partecipato alla formazione perché penso che la religione debba imparare attivamente e comprendere la scienza e la tecnologia, per prevenire gli abusi legati al loro uso”.

La collaborazione con le aziende che sviluppano strumenti basati sull’intelligenza artificiale è un altro degli obiettivi dell’iniziativa. “Usando personalmente questo tipo di tecnologia – ha raccontato al Catholic Times p. Leone Lee Jae-geun, vice-direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Suwon - ho notato che terminologie cattoliche e altre protestanti vengono spesso confuse tra loro e che ci sono molte informazioni errate sui santi. Ho quindi pensato che sia necessario che la Chiesa collabori con le aziende per migliorare questi aspetti”.



