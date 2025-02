Le notizie di oggi: 26mila palestinasi sfollati per le operazioni dell'esercito israeliano in Cisgiordania. Servizio postale Usa revoca blocco dei pacchi dalla Cina, società di spedizioni protestano per il caos sui dazi. Arcidiocesi di Mumbai: azioni immediate contro gli incendi nella discarica di Uttan. Maxi-condono fiscale in Kirghizistan

COREA DEL SUD

Alcuni appunti trovati dagli inquirenti nella residenza di Roh Sang-won, l'allora capo del Comando dei servizi segreti della Difesa, indicano che l'Associazione dei sacerdoti cattolici per la giustizia (CPAJ) era tra gli obiettivi civili posti nel mirino il 3 dicembre durante le ore del tentativo del presidente Yoon Suk-yeol di instaurare la legge marziale in Corea del Sud. Nelle note, pubblicate dal Korea Herald, si dice che le persone “raccolte” dovevano essere portate in aree specifiche, forse in centri di detenzione militare.

PALESTINA-ISRAELE

Ammonterebbero a 26mila i palestinesi sfollati dalle loro case a Jenin e Tulkarem dall’inizio delle operazioni dell’esercito israeliano nel nord della Cisgiordania un mese fa. Farha Abu al-Haija, membro del Comitato popolare del campo di Jenin, ha dichiarato che 17.000 persone sono state espulse con la forza dal campo dalla sola Jenin, che ospita oltre 24.000 rifugiati palestinesi registrati.

CINA-INDONESIA

Le imprese cinesi controllano circa il 75% della capacità di raffinazione del nichel in Indonesia, sollevando preoccupazioni sul controllo della catena di approvvigionamento e sui rischi ambientali legati a un componente chiave delle batterie delle auto elettriche. A sostenerlo in un rapporto è la C4ADS, organizzazione no-profit di Washington che si occupa di sicurezza globale. L’Indonesia è il maggiore produttore mondiale di nichel.

STATI UNITI-CINA

Il Servizio Postale degli Stati Uniti (Usps) ha dichiarato che tornerà ad accettare pacchi dalla Cina e da Hong Kong, revocando dopo poche ore la sospensione adottata dopo che il presidente Donald Trump ha eliminato l'esenzione utilizzata da rivenditori come Temu, Shein e Amazon per spedire negli Stati Uniti pacchi di basso valore in esenzione doganale. Rivenditori e società di spedizione denunciano la crescente confusione intorno ai dazi del 10% sulle importazioni dalla Cina e la chiusura dell'esenzione per i pacchi di valore inferiore a 800 dollari, con l'obiettivo dichiarato di fermare il flusso di fentanyl e dei suoi componenti chimici.

INDIA

L'arcidiocesi cattolica di Mumbai ha chiesto al governo e alle autorità competenti di intervenire immediatamente per trasferire la discarica di Uttan, dopo l'ennesimo incendio di vaste proporzioni scoppiato il 1° febbraio. La Chiesa ha sottolineato che la salute, la sicurezza e il benessere dei residenti locali devono avere la priorità, poiché la situazione è diventata insostenibile. Nel solo 2024, nella discarica si sono verificati otto grandi incendi, peggiorando la qualità dell'aria e creando un ambiente invivibile per i residenti.

RUSSIA-UCRAINA-TURCHIA

Il figlio di Viktor Janukovič, il presidente ucraino deposto con l’Euromaidan del 2014, Aleksandr Janukovič, si è impadronito del business del carbone nei territori ucraini occupati dai russi, ottenendo guadagni miliardari dalle miniere rimaste aperte, con una compagnia di Rostov-sul-Don che ha esportato in Turchia circa mezzo milione di tonnellate di carbone.

KIRGHIZISTAN

Il governo del Kirghizistan ha deciso un ampio condono fiscale, cancellando i debiti non pagati prima del 1° gennaio del 2022, amnistiando 217mila soggetti a imposte per una somma superiore agli 8,5 miliardi di som (intorno ai 100 milioni di dollari) ed eliminando la tassa sui trasporti, limitandosi al prelievo di un som per ogni litro di benzina e diesel venduto, da destinare alla necessaria manutenzione delle strade.