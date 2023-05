Le altre notizie del giorno: si ritira dalla corsa presidenziale in Turchia Muhammad Ince, altra opportunità per il fronte anti-Erdogan. Hong Kong ha deciso che il chief executive potrà decidere se escludere gli avvocati stranieri dai casi sulla sicurezza nazionale. In Malaysia il partito islamista PAS non vuole il concerto dei Coldplay. Per la mobilitazione dei prigioniri in Ucraina, la Russia vieta gli sconti di pena.

PAKISTAN

Dopo che la Corte suprema ha decretato illegale l’arresto dell’ex premier Imran Khan, i sostenitori del Pakistan Tehreek-e- Insaf (PTI) hanno annunciato una marcia verso la capitale Islamabad in solidarietà con il loro leader. Per tutta risposta, la polizia pakistana, che finora ha duramente represso le proteste, ha varato un’ordinanza di emergenza per impedire i raduni di persone.

HONG KONG

Il Consiglio legislativo di Hong Kong (LegCo) ha approvato all’unanimità un disegno di legge che consente al chief executive della città di decidere se gli avvocati stranieri possono prendere parte ai casi che riguardano la legge sulla sicurezza nazionale. L’approvazione arriva dopo che Jimmy Lai, fondatore del quotidiano Apple Daily, chiuso nel 2020, aveva più volte tentato di farsi difendere in tribunale da un legale britannico.

MALAYSIA

Un politico appartenente al partito islamista Parti Islam Se-Malaysia (PAS) che aveva chiesto la cancellazione del concerto dei Coldplay, previsto a novembre di quest’anno, è stato duramente criticato dal ministro per lo Sviluppo del governo locale, Nga Kor Ming, che ha confermato che la Malaysia accoglierà la band britannica. "Il governo vuole coltivare una cultura di edonismo e perversione in questo Paese?", aveva scritto su Facebook Nasrudin Hassan, aggiungendo che il concerto non porterà alcun beneficio a "religione, razza e Paese".

FILIPPINE

Un tribunale filippino ha scagionato l’ex senatrice Leila de Lima, 63 anni, incarcerata durante l’amministrazione Duterte per aver criticato la “guerra alla droga” dell’ex presidente. Rimasta in prigione per sei anni, era stata accusata di collusione con bande di narcotrafficanti per la prima volta nel 2017, pochi mesi dopo aver avviato un'indagine del Senato sulla repressione contro le droghe illecite, durante la quale migliaia di consumatori e spacciatori sono stati uccisi dalla polizia.

TURCHIA

Il ritiro dalla gara presidenziale a soli tre giorni dalle elezioni di Muhammad Ince, fuoriuscito dal CHP che si presentava alla guida di una formazione indipendente, ha fatto salire del 6% il principale indice azionario turco mentre i sondaggi indicano un sostegno del 43,7% all’attuale presidente Recep Tayyip Erdogan contro il 49,3% del principale leader dell’opposizione, Kemal Kilicdaroglu, che ha promesso di invertire le politiche economiche poco ortodosse attuate finora.

RUSSIA

I tribunali russi rifiutano sistematicamente la liberazione anticipata e gli sconti di pena ai detenuti, a causa dei reclutamenti di massa di prigionieri per la guerra in Ucraina, anche per necessità di forza-lavoro nei lager. Nel 2022 su 60 mila richieste ne sono state accolte solo poco più di 10 mila.

ASIA CENTRALE

Le Società geografiche di Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Turchia, Uzbekistan e Ungheria hanno sottoscritto un accordo per la creazione di un Consiglio geografico dei Paesi Turanici, come comunica l’agenzia Kazinform, con una solenne cerimonia comune a Tashkent, dove avrà sede l’ufficio, guidato per 3 anni dall’uzbeko Ojbek Norinbaev.