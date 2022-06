Le notizie di oggi: in Asia aumentano i timori dei produttori di materie prime alimentari per le politiche protezioniste in risposta alla guerra in Ucraina; villaggio cattolico del Myanmar colpito per la seconda volta in un mese dai militari, case incendiate; un cardinale indiano esprime “grande preoccupazione” per gli espropri di 150mila famiglie; la Siria blocca i voli dall’aeroporto di Damasco in seguito all’attacco israeliano.

CINA

Shanghai ha avviato un nuovo test di massa per quasi tutti i 25 milioni di abitanti della metropoli economica e commerciale, in seguito alla scoperta di nuovi casi (sintomatici e non) di Covid-19. Un provvedimento che giunge a soli 10 giorni di distanza dall’allentamento delle restrizioni, dopo oltre due mesi di lockdown durissimo. Anche a Pechino è allerta per un aumento dei contagi

SIRIA - ISRAELE

La Siria ha interrotto tutti i voli da e per l’aeroporto internazionale di Damasco “fino a nuovo ordine”. Il provvedimento è legato ai raid aerei dell’aviazione israeliana di ieri, che hanno danneggiato la pista di decollo e un terminal. L’attacco, ultimo di una lunga serie in territorio siriano, ha registrato la condanna del ministro iraniano degli Esteri Hossein Amirabdollahian.

ASIA

Per contrastare gli aumenti dei prezzi delle materie prime alimentari legati alla guerra in Ucraina, alcuni governi asiatici hanno promosso politiche protezioniste per garantire il fabbisogno interno. Olio in Indonesia, grano in India, pollame in Malaysia. Tuttavia, il timore è che le restrizioni vengano estese ad altri prodotti di esportazione, come il riso, prosciugando commerci e ricavi.

MYANMAR

Per la seconda volta in un mese, le case di uno storico villaggio cattolico del Myanmar sono state attaccate e incendiate dai militari della giunta golpista. Fonti locali riferiscono che i due terzi delle 500 abitazioni di Char Than, nella regione di Sagaing, sono stati distrutti. Il 20 maggio scorso il villaggio era stato teatro di una analoga offensiva, con almeno 20 abitazioni date alle fiamme.

INDIA

Il capo della Chiesa siro-malabarese card. George Alencherry ha espresso “grande preoccupazione” per il probabile esproprio di circa 150mila famiglie, che vivono in parchi naturali e aree protette del Kerala. La Corte suprema ha stabilito che tutti i luoghi a un km di distanza dalle aree protette sono zone “eco-sensibili” (ESZs), al loro interno sono vietate costruzioni permanenti come case.

RUSSIA

Il Cremlino sta pianificando la formazione di un nuovo distretto federale russo del Donbass, che comprende le provincie di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporožets. Si terranno referendum di annessione a metà luglio o a settembre, in contemporanea con le elezioni amministrative in Russia, e verranno inviati governatori e funzionari da Mosca, per amministrare i fondi federali.

TAGIKISTAN

L’associazione pubblica “Iroda” del Tagikistan, che da anni si occupa di aiuto ai bambini affetti da autismo, ha ricevuto il premio Juliette Gimon Courmayeur Awards 2022. La direttrice Lola Nasriddinova ha raccontato di essersi rivolta al Fondo un anno fa, ma non si aspettava premi. A Dušanbe l’autismo non è ufficialmente riconosciuto come malattia.