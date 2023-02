Le altre notizie del giorno: finora quasi 5mila i morti per il terremoto in Turchia e Siria. Taiwan creerà flotta di droni militari da opporre alla Cina. Le Filippine rafforzano la presenza navale nel Mar Cinese meridionale. Opposizione in India chiede indagine su crack finanziario del gigante Adani. Russia: prete ortodosso sospeso dal patriarca Kirill per aver invocato la pace in Ucraina.