Le notizie di oggi: attivisti thai citano in giudizio il governo per l’uso di spyware e mezzi di sorveglianza; oltre 41mila vittime nel sisma in Turchia e Siria; la Biblioteca nazionale iraniana sospende un gruppo di iscritte per non aver indossato correttamente l’hijab; Colombo mette al bando la plastica monouso. A Hong Kong programmi settimanali obbligatori su radio e Tv per promuovere “l’identità cinese”. Delhi congela i contratti sulle armi con Mosca.

COREA

Si aggrava la crisi alimentare in Corea del Nord. La conferma arriva da Seoul, dopo che il quotidiano Dong-A Ilbo ha riferito di un razionamento nei pasti ai soldati per la prima volta in oltre 20 anni. Il regime dei Kim ha indetto una riunione “urgente” di partito, focalizzata sull’agricoltura. Il Paese è oggetto di sanzioni internazionali per il programma missilistico e nucleare.

TURCHIA - SIRIA

Le vittime del sisma in Turchia e Siria hanno superato quota 41mila, col presidente Recep Tayyip Erdogan che promette - con un occhio alle elezioni di maggio - una rapida ricostruzione. In Siria è entrato un primo carico di aiuti nella provincia ribelle di Idlib, nel nord-ovest, mentre l’Onu lancia un appello per la raccolta di almeno 400 milioni di euro in tre mesi per aiutare la popolazione.

THAILANDIA

Attivisti in Thailandia hanno citato in giudizio il governo per l’uso di tecnologia spyware per monitorare il dissenso. Si tratta del primo caso del Paese e l’obiettivo è di aumentare la consapevolezza e la libertà dei cittadini, soggetti a sorveglianza crescente. Fra i mezzi usati da Bangkok per spiare i cittadini il controverso Pegasus prodotto dalla israeliana NSO Group.

IRAN

Diverse donne iscritte alla Biblioteca nazionale iraniana sono state sospese per un uso “improprio” dell’hijab, in violazione alla legge che le obbliga ad indossare il velo. Una decisione controversa che ha scatenato la risposta, contenuta in una lettera di protesta in cui definiscono la sospensione “apartheid di genere” in Iran. Da mesi il Paese è teatro di proteste per la morte di Mahsa Amini.

SRI LANKA

Colombo mette al bando la plastica monouso, in seguito all’escalation di morti fra elefanti selvatici e cervi per aver ingerito il materiale mischiato agli scarti di cibo. A partire dal prossimo giugno sarà vietata la produzione o la vendita di posate di plastica, shaker per cocktail e fiori artificiali sarà vietata a partire da giugno. I sacchetti di plastica non biodegradabili sono stati vietati nel 2017.

HONG KONG - CINA

Le emittenti tv e radio di Hong Kong devono trasmettere programmi settimanali che promuovono “l’identità nazionale” cinese e illustrano la (controversa) legge sulla sicurezza nazionale, voluta da Pechino. John Lee, ex capo della sicurezza oggi leader, ha accolto i nuovi termini raccomandandoli all’Autorità per le telecomunicazioni, chiamata a vigilare sull’applicazione.

RUSSIA - INDIA

L’India, maggiore acquirente internazionale di armi dalla Russia, ha di fatto congelato i contratti in essere con Mosca, che costituivano finora oltre il 20% del fatturato dell’agenzia del settore “Rosoboronexport”. Delhi ha bloccato gli acquisti di elicotteri Ka-226T, nonostante le condizioni vantaggiose e la disponibilità russa di cessione della tecnologia.

TAGIKISTAN

È morto in Tagikistan, all’età di 92 anni, uno dei rari rappresentanti dello zoroastrismo mondiale: si tratta di Odinašokh Kurbonov, noto come Odina Šoki, di professione maestro di preparazione di strumenti musicali. Egli custodiva con la sua famiglia le tradizioni dell’antica religione persiana, trasmesse ora al suo unico figlio.