Un seminario promosso a Taiwan dal Dicastero per il dialogo interreligioso con l'Università Cattolica Fu Jen in un percorso che mira a formulare alcune linee guida su un confronto che l'attenzione al mondo cinese rende sempre più necessario. Da domani a Hong Kong anche il terzo Dialogo cristiano-taoista.

Città del Vaticano (AsiaNews) – Due importanti iniziative di incontro con la tradizione e il pensiero religioso dell’Asia Orientale vedono in questi giorni impegnato il Dicastro per il dialogo interreligioso tra Taiwan e Hong Kong.

Un seminario internazionale dal titolo "I cristiani che promuovono il dialogo con i confuciani: linee guida e prospettive" si è tenuto l’8 e il 9 marzo a New Taipei a Taiwan. L’iniziativa - promossa in collaborazione con il Dipartimento di Studi Religiosi dell'Università Cattolica Fu Jen - si inserisce in un percorso che ha l’obiettivo a formulare linee guida ufficiali per i cattolici che si impegnano nel dialogo con i seguaci del confucianesimo.

Già lo scorso 15 gennaio, il Dicastero per il dialogo interreligioso aveva convocato un gruppo di studio on line, animato dal prof. Umberto Bresciani, italiano da più di cinquant’anni a Taiwan, che all’Università Cattolica Fu Jen da tempo porta avanti questa riflessione. A quel primo confronto hanno preso parte studiosi e operatori del dialogo interreligioso che vivono o hanno radici, oltre che a Taiwan, nella Repubblica popolare cinese, In Giappone, Malesia, Corea del Sud, Vietnam, Australia, Italia e Stati Uniti.

Mons. Indunil Kodithwakuu Kankanamalage, segretario del dicastero, aprendo quell'incontro aveva spiegato che questo gruppo di studio si inserisce in una tradizione portata avanti dall’organismo vaticano, che ha già sviluppato linee guida per il dialogo con buddhisti, induisti e religioni tradizionali asiatiche. Ora - aveva aggiunto - è emersa la nuova esigenza di sviluppare un dialogo ufficiale con i confuciani. E mentre lavoriamo per costruire sul "seme" che è stato piantato - aveva concluso - teniamo sempre presente che “è Dio Colui che fa crescere”.

L’incontro tenuto in questi giorni a New Taipei ha rappresentato un passo avanti significativo in questo cammino, coinvolgendo un pubblico più ampio interessato a promuovere il dialogo confuciano-cristiano.

La stesura delle linee guida – spiega in un comunicato il Dicastero per il dialogo interreligioso - sarà seguita da un processo finale di revisione e si prevede che servirà come una risorsa preziosa per i singoli, le organizzazioni e le comunità sia all'interno che all'esterno della Chiesa cattolica che cercano di impegnarsi nel dialogo con i seguaci del confucianesimo.

A partire da domani - invece - lo stesso Dicastero per il dialogo interreligioso, partecipa a Hong Kong al terzo Dialogo cristiano-taoista, promosso in collaborazione con la diocesi cattolica di Hong Kong e con l'Associazione taoista di Hong Kong. L’iniziativa – che proseguirà fino al 13 marzo 2024 ha per tema “Coltivare una società armoniosa attraverso il dialogo interreligioso”. Alla conferenza parteciperanno credenti e studiosi cristiani e taoisti provenienti da diversi Paesi, tra cui Hong Kong, Repubblica Popolare Cinese, Francia, Italia, Taiwan, Corea del Sud, Malesia, Filippine, Vietnam e Singapore.

I partecipanti rifletteranno sui seguenti temi: “Fondamenti scritturali cristiani e taoisti per coltivare una società armoniosa”, “Coltivare l'armonia attraverso il culto e la liturgia”, “Tao/la via e De/Virtù nel dialogo e nella pratica”, “La santità nel taoismo e nel cristianesimo” e “Trasmettere le fedi e i valori religiosi in un mondo globalizzato”.

Questo colloquio – spiega ancora il Dicastero per il dialogo interreligioso -fornirà una piattaforma sia per i cristiani sia per i taoisti per approfondire la loro comprensione reciproca, per capire come la disarmonia generi dolore e sofferenza e per lavorare insieme per guarire il mondo frammentato di oggi.

