La squadra di Manila ha vinto il primo oro in assoluto per il Paese ai Giochi asiatici invernali in corso ad Harbin, in Cina, e punta a qualificarsi per Milano-Cortina 2026. È formata da atleti che vivono in Svizzera, Usa e Canada. negli Stati Uniti, in Canada e in Svizzera. Il Comitato Olimpico celebra la medaglia storica: "Più alto risultato per il sud-est asiatico".

Roma (AsiaNews/Agenzie) - Con una storica vittoria per 5-3 contro la Corea del Sud nella finale maschile del curling, per la prima volta le Filippine si sono aggiudicate una medagliba d’oro ai Giochi Asiatici Invernali. Un riconoscimento inaspettato, ottenuto da una squadra composta da filippini residenti negli Stati Uniti, in Canada e in Svizzera, durante la IX edizione della manifestazione in corso in Cina ad Harbin, capoluogo della provincia dello Heilongjiang. Il successo del Paese che ha già partecipato ai Giochi per sei volte è stato accolto con grande entusiasmo e alimenta il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina (Italia) del 2026.

Gli atleti che hanno ottenuto la vittoria presso l’Harbin Pingfang Curling Arena sono Marc Pfister, Alan Frei, Christian Haller, Enrico Pfister e Benjo Delarmente, tutti figli della diaspora filippina nel mondo. Il Comitato Olimpico delle Filippine ha subito festeggiato attraverso i canali social: “Questa è la prima medaglia in assoluto per le Filippine ai Giochi invernali asiatici e il più alto risultato per un atleta del sud-est asiatico nella storia dei Giochi! Che risultato incredibile!”. Il comitato delle Filippine è stato accettato come membro della Federazione Mondiale di Curling nel settembre 2023 - insieme a Pakistan e Porto Rico - e al momento sono in corsa per qualificarsi alle Olimpiadi del 2026.

Ma, al di là della qualificazione, la vittoria è importante per ciò che rappresenta per la grande comunità di filippini all’estero. Si tratta di uno sport amato, che può unire coloro che posseggono la doppia cittadinanza. Inoltre, i filippini all'estero potrebbero riunirsi intorno al curling, avendo la possibilità di rappresentare anche il Paese, e soprattutto rafforzando la propria identità. Ma anche nelle Filippine stesse si apre la possibilità di "creare una rete strutturata” intorno a questo sport, ha detto il presidente della Curling Winter Sports Association delle Filippine Benjo Delarmente. "Il curling permette davvero agli atleti della diaspora di abbracciare il lato filippino della loro identità”, aggiungr, come è stato per la squadra maschile, che ha sede in Svizzera.

La squadra filippina, nelle ultime settimane è stata già promossa nella prima divisione del Pan-Continental Curling Championship. Ora l’attesa è per una convocazione alle fasi di qualifica ai Giochi di Milano-Cortina che si terranno il prossimo settembre, che non pare affatto impossibile.