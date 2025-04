Il premier indiano Modi: "È stato un faro di compassione e di coraggio per milioni di persone". Il presidente di Israele Herzog: "Le sue preghiere per la pace in Medio Oriente e il ritorno degli ostaggi siano esaudite". Cordoglio anche dall'Iran. I vescovi coreani: "Un esempio per il mondo fino alla fine". Mercoledì mattina una Messa di suffragio al Santo Sepolcro.

Milano (AsiaNews) - Continuano ad arrivare da tutto il mondo i messaggi di cordoglio per la morte di papa Francesco, compreso da tanti Paesi dell'Asia, continente per il quale Bergoglio ha mostrato una grande predilezione durante tutto il suo pontificato.

Tra i capi di Stato e di governo uno dei primi a esprimere il suo cordoglio è stato il premier indiano Narendra Modi. In un messaggio pubblicato su X insieme alle immagini del suo incontro con papa Francesco in Vaticano si dice “profondamente addolorato” per sua la scomparsa. “In quest'ora di dolore e di ricordo, le mie più sentite condoglianze alla comunità cattolica mondiale. Papa Francesco - commenta - sarà sempre ricordato come un faro di compassione, umiltà e coraggio spirituale da milioni di persone in tutto il mondo. Fin da giovane si è dedicato alla realizzazione degli ideali di Cristo. Ha servito diligentemente i poveri e gli oppressi. Per coloro che soffrivano, accendeva uno spirito di speranza”. “Ricordo con affetto i miei incontri con lui - aggiunge ancora Modi- e sono stato molto ispirato dal suo impegno per uno sviluppo inclusivo e a tutto tondo. Il suo affetto per il popolo indiano rimarrà sempre vivo. Possa la sua anima trovare la pace eterna nell'abbraccio di Dio”.

In un messaggio del suo presidente, il vescovo di Suwon mons. Matthias Ri Iong-hoon, la Conferenza episcopale della Corea ricorda la vicinanza di papa Francesco alla penisola e il suo viaggio apostolico del 2014. “Ha sottolineato che la Chiesa cattolica coreana ha la responsabilità di svolgere il ruolo di custode della speranza e della pace nella penisola coreana, divisa tra il Nord e il Sud, e in tutto il mondo, e ha chiesto che a questo scopo venga data priorità ai poveri e alle altre persone emarginate”. Il messaggio ricorda anche le tante volte in cui Francesco ha fatto sentire la sua vicinanza in occasione di tragedie nazionali, “confortando le famiglie in lutto e la popolazione del nostro Paese” e mostrando in questa solidarietà “l'amore sacrificale di Gesù Cristo, morto sulla croce per portare i peccati dell'umanità”. “Pur consegnando l'ultimo viaggio della sua vita terrena alla provvidenza di Dio - concludono i vescovi coreani - è rimasto preoccupato per il mondo fino alla fine, desiderando una pace completa libera da guerre e antagonismi. In questo modo, il Papa ha dato l'esempio a tutto il mondo di un bellissimo ritorno a Dio”.

Nelle Filippine il cardinale Pablo Virgilio David, vescovo di Kalookan e presidente della Conferenza episcopale, dicendosi scioccato dalla notizia, ha chiamato il popolo filippino alla preghiera. “Suoniamo le campane delle nostre chiese preghiamo per l'eterno riposo del Santo Padre papa Francesco”.

La morte di papa Francesco sta suscitando viva emozione anche nel medio oriente ferito dalla guerra, per cui Francesco si è speso fino all’ultimo respiro. In un tweet il presidente di Israele Isaac Herzog lo ha definito “un uomo di profonda fede e di sconfinata compassione, ha dedicato la sua vita a sollevare i poveri e a chiedere la pace in un mondo tormentato”. “Spero davvero che le sue preghiere per la pace in Medio Oriente e per il ritorno degli ostaggi (a Gaza) vengano presto esaudite”, ha aggiunto. Vicinanza è stata espressa anche da Teheran: “I miei colleghi mi hanno appena informato della notizia..., porgo le mie condoglianze a tutti i cristiani del mondo”, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaïl Baghaï durante un briefing con la stampa, aggiungendo di “pregare Dio Onnipotente per la pace di papa Francesco”.

Il patriarcato latino di Gerusalemme ha annunciato una messa di suffragio per il papa che si terrà al Santo Sepolcro mercoledì mattina alle 10. “Ci riuniremo nella fede, nella speranza, nella gratitudine al Signore per il dono di papa Francesco e per il suo servizio paterno alla Chiesa universale”, si legge nell’invito inviato ai fedeli.