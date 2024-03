di p. Lazar Aslam*

AsiaNews pubblica una riflessione per il tempo quaresimale di un frate cappuccino di Lahore. La situazione del Paese è specchio “dell’impatto negativo” dei conflitti globali e di una tensione generale. La preghiera “barlume di speranza” in mezzo al caos. La rinuncia al cibo pratica che “avvicina a Dio”. L’elemosina rappresentazione materiale di misericordia.

Lahore (AsiaNews) - In un mondo spesso diviso da conflitti e tensioni mondiali, la situazione attuale del Pakistan è un’angosciante rappresentazione pratica dell’impatto negativo che le guerre hanno sulla pace e sull’armonia internazionale. Questo Paese dell’Asia meridionale, coinvolto in guerre globali, ha avuto la sua parte di difficoltà a mantenere la stabilità e a trovare conforto di fronte alle difficoltà.

Il potere della preghiera (Matteo 7:7)

Per il popolo pakistano, le preghiere cristiane sono un barlume di speranza e di forza in mezzo al caos. Le preghiere cristiane sono più di semplici parole pronunciate nello spazio; sono un canale verso il soprannaturale e un modo per chiedere conforto, direzione e aiuto a un essere infinito. Sia gli individui che le comunità possono trovare il coraggio di perseverare e superare gli ostacoli proprio attraverso la preghiera.

Le preghiere cristiane forniscono conforto e fermezza nei momenti di turbamento. I credenti pensano che la preghiera possa riparare i rapporti interrotti, essere fonte di miracoli e portare la pace. Grazie alla preghiera ottengono la forza di perseverare nella fede di fronte alla sofferenza.

La disciplina spirituale del digiuno (Matteo 6:16-18)

Un’altra abitudine significativa con forti radici nel cristianesimo è il digiuno. Si tratta di una rinuncia a mangiare, o a determinati alimenti, per un periodo di tempo specifico, spesso associata alla preghiera e alla meditazione. Il digiuno è un’attività spirituale che aiuta le persone ad avvicinarsi a Dio e rafforza la loro determinazione nell’attuale situazione in cui versa il Pakistan.

Il digiuno diventa un mezzo per dimostrare l’impegno e perseguire il sostentamento spirituale in tempi caotici e di conflitto. Negandosi il cibo materiale, i cristiani pakistani spostano la loro attenzione sul mondo spirituale, riconoscendo la loro dipendenza da Dio e chiedendo la sua guida. Il digiuno è visto come un approccio per ottenere chiarezza e comprensione in mezzo alle turbolenze e come un modo per purificarsi tanto fisicamente quanto spiritualmente.

Estendere la compassione e la carità (Luca 12:33)

La filantropia e l’elemosina assumono un significato unico in un Paese che lotta con gli effetti della povertà, dell’iniquità sociale e della violenza. Gli insegnamenti cristiani pongono una forte enfasi sul mostrare compassione e provvedere alle persone svantaggiate. L’elemosina è un atto di altruismo e compassione, un mezzo per curare la sofferenza e promuovere la giustizia sociale, e trascende le semplici offerte in denaro.

I cristiani in Pakistan praticano una serie di azioni di elemosina, tra cui quella di dare ai meno fortunati accesso al cibo, alla casa, all’assistenza sanitaria e all’istruzione. Queste azioni di bontà non solo soddisfano i bisogni del presente, ma rafforzano anche i legami di cooperazione comunitaria. Forniscono alle persone colpite dalla guerra speranza e sostegno, agendo come una rappresentazione materiale della misericordia e dell’amore di Dio.

Contribuire alla pace e all’armonia (Matteo 5:9)

La ricerca di pace e armonia è resa possibile dalle preghiere cristiane, dal digiuno e dall’elemosina in una nazione afflitta dalla guerra. Gli individui e le comunità ottengono perseveranza, forza interiore e un nuovo senso dello scopo attraverso queste attività. Mettono in pratica qualità necessarie - come il perdono, la compassione e l’altruismo - per favorire la comprensione reciproca e colmare le disuguaglianze.

Inoltre, l’influsso di queste tradizioni cristiane continua a essere evidente anche al di fuori del Pakistan. Servono da ispirazione per le persone di tutto il mondo per sostenere i principi di giustizia, amore e pace. Vivendo secondo questi valori, i cristiani pakistani trasformano le comunità e promuovono l’obiettivo più grande della pace e dell’armonia nel mondo, agendo come elementi di cambiamento in positivo e come fonti di speranza.

Conclusione

In mezzo ai disordini e alle violenze in Pakistan, le pratiche cristiane come il digiuno, la preghiera e l’elemosina offrono un barlume di speranza. Queste tradizioni del tempo quaresimale sostengono l’obiettivo ultimo della pace e dell’armonia, oltre a dare conforto e forza alle persone e alle comunità. I cristiani in Pakistan dimostrano quanto sia salda la loro fede e quanto sia forte la loro dedizione a cambiare il mondo partecipando ad atti di carità, digiuno e preghiera. La loro storia serve a ricordare il potere di trasformazione della spiritualità cristiana e la sua capacità di manifestarsi anche nelle situazioni più difficili.

* frate cappuccino dell’arcidiocesi di Lahore

(Ha collaborato Shafique Khokhar)