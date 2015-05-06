di Stefano Vecchia

Negli ultimi cinque mesi il Nepal ha segnalato nuovi focolai in nove distretti, mentre da inizio si contano almeno 300 contagi. Il governo ha lanciato una campagna vaccinale con 200mila dosi, ma pesano la carenza di medicine, le conseguenze dei disastri naturali e le difficoltà di raggiungere le comunità delle aree rurali.

Kathmandu (AsiaNews) - Dopo aver colpito il Bangladesh, un’epidemia di morbillo si è estesa anche in Nepal, mettendo in luce le fragilità di un sistema di prevenzione che aveva ottenuto risultati significativi contro una malattia un tempo endemica nel Paese. Grazie alle campagne vaccinali avviate nel 1979 e progressivamente estese a livello nazionale, i casi erano diminuiti drasticamente rispetto ai circa 90mila registrati ogni anno tra il 1994 e il 2004. Negli ultimi anni, però, il virus è tornato a diffondersi in diverse regioni.

Negli ultimi cinque mesi sono stati segnalati focolai in nove distretti. Gli ultimi a lanciare l’allarme sono stati Jajarkot e Surkhet, entrambi nella provincia di Karnali, dove in precedenza erano già stati colpiti anche i distretti di Kalikot e Dailekh. Casi sono stati registrati inoltre nei distretti di Sarlahi, Mahottari e Siraha, nella provincia di Madhesh, a Baglung nella provincia di Gandaki e ad Achham in quella di Sudurpashchim.

Si tratta di aree particolarmente vulnerabili, dove il morbillo continua a manifestarsi con una certa regolarità insieme ad altre malattie infettive. Il distretto di Jajarkot, ad esempio, era stato colpito nel 2009 da una grave epidemia di colera, seguita negli anni successivi da nuovi focolai di malattie diarroiche e febbri virali. Anche a livello nazionale il Nepal ha dovuto affrontare recrudescenze del morbillo nel 2022 e nel 2023, un andamento che ha allontanato l’obiettivo fissato per il 2026 di eliminare definitivamente la malattia.

Questi episodi evidenziano da un lato la necessità di mantenere un monitoraggio costante nelle aree più isolate o caratterizzate da condizioni ambientali difficili; dall’altro mostrano le persistenti difficoltà nella prevenzione e nella gestione delle emergenze sanitarie.

Il Nepal ha segnalato una serie di nuovi focolai dall’inizio del 2026. Secondo le autorità sanitarie, oltre 300 bambini e giovani sarebbero stati contagiati. Un elemento particolarmente preoccupante è che per molti di loro non è stato possibile verificare con certezza l’avvenuta vaccinazione. Alle difficoltà strutturali del sistema sanitario (come campagne vaccinali incomplete o limitate a singoli comuni a causa della carenza di dosi) si aggiungono infatti le conseguenze dei terremoti e di altri disastri naturali che negli ultimi anni hanno costretto molte famiglie a vivere in condizioni precarie, rendendo più difficile il monitoraggio sanitario della popolazione.

Per contenere la diffusione del virus, il governo ha annunciato una nuova campagna vaccinale su larga scala che prevede l’impiego di circa 200mila dosi, con il sostegno delle organizzazioni internazionali presenti nel Paese. A destare ulteriore preoccupazione è anche la situazione del vicino Bangladesh, dove da marzo è in corso una vasta epidemia di morbillo che avrebbe già causato circa 500 decessi tra i bambini.

I soggetti più esposti restano infatti i bambini, le donne in gravidanza, gli anziani e le persone immunodepresse. Il morbillo provoca inizialmente febbre alta e altri sintomi influenzali, per poi manifestarsi con le tipiche eruzioni cutanee che compaiono sul viso, sul collo e successivamente sul resto del corpo. Nei casi più gravi, soprattutto tra i non vaccinati, può degenerare in complicazioni potenzialmente letali, come polmonite ed encefalite.