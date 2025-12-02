MYANMAR - SIRIA

Nel 2024 morti e feriti da mine terrestri e ordigni inesplosi hanno raggiunto il dato più elevato degli ultimi quattro anni, trainati dai conflitti in Siria e Myanmar come emerge dal nuovo rapporto Landmine Monitor 2025 pubblicato ieri. Lo scorso anno si sono registrati oltre 6mila incidenti, per un totale di 1.945 morti e 4.325 feriti. Quasi il 90% delle vittime erano civili, con circa la metà donne e bambini. Intanto diversi Paesi europei sono pronti a ritirarsi dal trattato che ne ha messo al bando l’uso, in risposta - almeno questa la versione ufficiale - alla “minaccia russa”.

HONG KONG

Il leader di Hong Kong John Lee ha ordinato la creazione di un comitato indipendente per indagare sulle cause del devastante rogo nel complesso residenziale di Wang Fuk Court - che era stato sottoposto a ampi lavori di ristrutturazione - in cui sono morte 151 persone. Verranno anche riviste le norme che regolano la supervisione governativa sui lavori di ristrutturazione di edifici. La polizia ha compiuto 13 arresti con l’accusa di omicidio colposo, altri 12 per corruzione. Intanto le autorità hanno messo al bando due gruppi pro-democrazia - Hong Kong Parliament e Hong Kong Democratic Independence Union - e i membri, che operano principalmente online, rischiano fino a 14 anni di carcere e 166mila dollari di multa.

INDIA

Delhi ha incaricato i produttori di smartphone di pre-installare un’app per la sicurezza informatica elaborata dallo Stato su tutti i nuovi dispositivi, nel tentativo di contrastare truffe online e crimini in rete. L’ordine, del 28 novembre ma emerso solo ieri dopo la comunicazione alle aziende, concede 90 giorni per installare Sanchar Saathi o “compagno di comunicazione” su tutti i nuovi smartphone, senza possibilità di disabilitarlo. La direttiva del Dipartimento delle Telecomunicazioni (DoT) richiede anche alle compagnie telefoniche di proporre un aggiornamento software per installare l’app sui dispositivi già in circolazione per gli 1,2 miliardi di utenti.

GIAPPONE

La maggior parte delle aziende giapponesi non ha un successore per assumerne il comando e ciò avviene in alcuni casi anche se le attuali guide - presidenti o amministratori delegati - hanno oltre 80 anni. È quanto emerge da uno studio di Tokyo Shōkō Research su 170mila aziende, secondo cui il 62,60% non ha un successore a rilevare le operazioni, con un aumento dello 0,45% sull’anno precedente e un dato in continua crescita dal 2019 quando è stato fatto il primo rilevamento.

COREA

Il presidente sud-coreano Lee Jae Myung ha proposto oggi di ripristinare i canali di comunicazione con il Nord, specificando che servirà come punto di partenza per una “coesistenza pacifica” tra Seoul e Pyongyang. Il capo dello Stato ha anche sottolineato che la Corea del Sud non ha intenzione di perseguire l’unificazione della penisola attraverso “l’assorbimento”.

IRAN - TURCHIA

Teheran e Ankara hanno finalizzato l’accordo per la costruzione di un nuovo collegamento ferroviario, che costituirà una “porta strategica” tra Asia ed Europa come ha sottolineato il ministro iraniano degli Esteri Abbas Araghchi. Il percorso pianificato, noto in Iran come linea di transito ferroviario Marand-Cheshmeh Soraya e che corre verso la regione di confine turca di Aralik, coprirà circa 200 chilometri, costerà circa 1,6 miliardi di dollari e sarà pronto in quattro anni.

RUSSIA - CINA

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato il decreto per l’ingresso senza visto dei cittadini cinesi in Russia valido fino al 14 settembre 2026, con permanenza di un massimo di 30 giorni. Saranno possibili visite personali o di lavoro, come turisti o partecipanti a manifestazioni scientifiche, culturali, politico-sociali, economiche e sportive, o anche per transito verso altri Paesi, mentre non si applica per contratti di studio e lavoro, o di giornalismo.

TAGIKISTAN - UZBEKISTAN

Nelle moschee del Tagikistan e dell’Uzbekistan si è tenuta una giornata di namaz-istisk, la preghiera collettiva per la pioggia, portando anche in vari luoghi di pellegrinaggio animali domestici per il sacrificio, distribuendo quindi la carne ai bisognosi e agli orfani. Alla base dell’iniziativa una siccità sempre più drammatica e carenze idriche in varie regioni di tutta l’Asia centrale.