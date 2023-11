Le notizie di oggi: l'India ha presentato ricorso al Qatar contro le condanne a morte comminate a otto ex ufficiali della marina indiana. Continua a salire la tensione tra Cina e Taiwan nello stretto marittimo tra i due Paesi. Storico accordo tra l’Australia e Tuvalu per ospitare i rifugiati climatici. Gli scienziati hanno riscoperto un’echidna, una specie di mammifero che si riteneva estinta da tempo sui Monti Ciclopi dell’Indonesia

MYANMAR

La milizia Alleanza della Fratellanza, che guida l’operazione 1027 della resistenza contro la Giunta militare, ha promesso di estenderla a tutto il Paese coalizzandosi con altri gruppi come le Forze di difesa popolare (PDF), l’Esercito di indipendenza Kachin (KIA), l’Esercito di liberazione popolare di Bamar e la Forza di difesa delle nazionalità Karenni (KNDF). Queste milizie hanno già coordinato i loro attacchi durante l’operazione dello Stato Shan settentrionale. Inoltre l’Alleanza della Fratellanza afferma di aver sottratto al regime 150 avamposti militari e almeno cinque città - tra cui Kawlin e Khampat - da quando è iniziata l’operazione 1027 il 27 ottobre, bloccando l’accesso via terra del regime alla Cina.

INDIA

L'India ha presentato ricorso al Qatar contro le condanne a morte comminate a otto ex ufficiali della marina indiana, le cui accuse non sono state specificate. I rapporti trapelati dicono che gli uomini, che lavoravano con una società privata in Qatar, e sarebbero stati arrestati l'anno scorso con l'accusa di spionaggio. Né il Qatar né l’India hanno però rivelato le accuse ufficiale nei loro confronti. Il portavoce del ministero indiano degli Affari esteri, Arindam Bagchi, ha affermato che l'India ha "già presentato ricorso" contro il verdetto.

TAIWAN - CINA

L'esercito di Taiwan ha inviato le sue forze militari per sorvegliare una formazione navale cinese guidata dalla portaerei Shandong che naviga nel “delicato” Stretto di Taiwan. A confermarlo è il ministero della Difesa di Taiwan. La Shandong ha già partecipato alle esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan in aprile, ed è tornata nel Pacifico il mese scorso. La Cina dal canto suo rivendica lo Stretto di Taiwan non considerandolo una via d’acqua internazionale, ma un passaggio sotto la sua diretta sovranità, cosa che sia Taiwan che gli Stati Uniti contestano.

AUSTRALIA

L’Australia ha offerto ufficialmente "asilo climatico" ai cittadini di Tuvalu, uno Stato composto da una serie di atolli nel Pacifico che è tra le nazioni più a rischio a causa dell’innalzamento del livello del mare. L’Australia già ospita 11.200 abitanti dell’atollo e hanno ripetutamente chiesto maggiori azioni per combattere il cambiamento climatico. Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha descritto l’accordo per ospitare i rifugiati climatici come “rivoluzionario”.

RUSSIA - TURCHIA - CINA

Secondo le stime di diverse agenzie internazionali, ormai oltre un terzo del commercio russo passa attraverso la Turchia, e una parte quasi equivalente si dirige verso la Cina, due Paesi che a differenza di Mosca sono liberi di scegliere i propri partner, cosa che fanno in maniera molto pragmatica, senza necessariamente tenere conto degli interessi della Russia, mettendo spesso in crisi la teoria del “nuovo ordine mondiale” che evita la dipendenza dall’egemonia occidentale.

COREA DEL SUD

I lavoratori della metropolitana di Seul, contrari ai piani di ridimensionamento della loro azienda, potrebbero porre fine a uno sciopero di "avvertimento" di due giorni venerdì sera, ma hanno minacciato di indire uno sciopero generale a breve se le loro richieste non saranno soddisfatte. L'ultimo sciopero era stato lanciato giovedì dai tre più grandi sindacati della Seoul Metro, l'operatore delle linee alla 1 alla 8, per protestare contro i tagli del 13,5%, ovvero di 2212 dipendenti, entro il 2026.

CECENIA

La repubblica russa della Cecenia ha approvato un documento che illustra la “strategia nazionale per i diritti delle donne”, in cui però non si fa alcun accenno alla prevenzione e difesa dalla violenza domestica un fenomeno molto diffuso nella regione anche con pratiche di rapimento e sequestro di donne che cercavano di sfuggire ai soprusi in famiglia. Reati mai condannati dai tribunali, che sempre più spesso accusano le stesse vittime di “voler creare problemi”.

INDONESIA

Gli scienziati hanno riscoperto un’echidna, una specie di mammifero che si riteneva estinta da tempo sui Monti Ciclopi dell’Indonesia. Sono passati più di 60 anni dall’ultimo avvistamento.

L'echidna dal becco lungo di Attenborough, che prende il nome dal naturalista britannico David Attenborough, è stata fotografata l'ultimo giorno di una spedizione di quattro settimane guidata da scienziati dell'Università di Oxford in Indonesia.