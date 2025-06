Le notizie di oggi: mentre Trump evoca il "cambio di regime" la Cina condanna duramente all'Onu gli attacchi americani sulle basi iraniane. La Corea del Sud avrà il primo ministro della Difesa non militare dal 1961. In Asia le temperature atmosferiche nel 2024 sono salite a livello doppio rispetto al resto del mondo. Il Giappone ricorda gli 80 anni dalla fine della battaglia di Okinawa.

SIRIA

Secondo le autorità siriane è di almeno 22 morti e 63 feriti il bilancio dell’attentato suicida che ieri ha colpito la chiesa greco-ortodossa di Mar Elias a Damasco durante una celebrazione domenicale. Un uomo ha fatto irruzione aprendo il fuoco contro i fedeli per poi farsi esplodere seminando morte e distruzione. Le prime reazioni puntano il dito contro gruppi jihadisti dell’Isis che stanno rialzando la testa, ma non si possono escludere anche altri regolamenti di conti che nel contesto creato dalla guerra tra Iran e Israele rischiano di ricacciare anche la Siria nel baratro.

IRAN-ISRAELE-STATI UNITI

Il mondo fa i conti in queste ore con le ripercussioni dei raid americani che hanno colpito massicciamente le installazioni nucleari in Iran, unendosi alla guerra lanciata il 13 giugno da Israele contro Teheran. Mentre il presidente statunitense sui social network Trump evoca il “cambio di regime” in Iran, la Cina attraverso il suo rappresentante alle Nazioni Unite ha espresso una dura condanna dei raid rinnovando la richiesta di un cessate il fuoco immediato. Stamattina il ministro degli Esteri iraniano è a Mosca, dove incontrerà Vladimir Putin. Nel frattempo nella notte sono continuati gli attacchi aerei israeliani in Iran mentre Teheran è riuscita a lanciare un solo missile contro Israele.

COREA DEL SUD

Il presidente Lee Jae Myung ha nominato Ahn Gyu-back – 64 anni, deputato di lungo corso - come ministro della Difesa della sua amministrazione, avviando il percorso che potrebbe portarlo a essere il primo non-militare a guidare questo ministero a Seoul dal 1961. Ahn ha fatto parte della Commissione per la Difesa Nazionale per 15 anni, accumulando esperienza come esperto del settore. Ha inoltre guidato, all'inizio di quest'anno, la commissione parlamentare speciale incaricata di indagare sull’imposizione della legge marziale da parte dell’ex presidente Yoon Suk Yeol.

GIAPPONE

Con una cerimonia oggi Okinawa ha ricordato l’80º anniversario della fine della più feroce battaglia terrestre della Seconda guerra mondiale tra Giappone e Stati Uniti, che costò la vita a oltre 200.000 militari e civili. Il primo ministro Shigeru Ishiba e il governatore di Okinawa, Denny Tamaki, hanno partecipato a una commemorazione presso il Peace Memorial Park di Itoman, luogo in cui si combatté la fase finale della battaglia. Altri 342 nomi sono stati aggiunti alla lista dei caduti incisi sui monumenti, portando il totale a 242.567 persone. Durante l’evento, Tamaki ha dichiarato il ricordo e la lezione della battaglia "sono stati conservati attraverso i racconti dei sopravvissuti" e rappresentano "le radici del popolo di Okinawa e il nostro duraturo desiderio di pace".

ASIA

L'Asia si sta riscaldando a un ritmo quasi doppio rispetto alla media globale, alimentando eventi meteorologici estremi e causando gravi conseguenze per le economie della regione, secondo quanto riportato nel rapporto State of the Climate in Asia 2024 dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Secondo il rapporto, la temperatura media dell’Asia nel 2024 è stata di circa 1,04°C superiore alla media del periodo 1991-2020. Nel 2024, ondate di calore hanno colpito un’area oceanica da record, con temperature superficiali marine ai massimi storici. Inoltre, l’innalzamento del livello del mare sui versanti dell’oceano Pacifico e Indiano del continente ha superato la media globale, aumentando i rischi per le aree costiere più basse.

EMIRATI ARABI UNITI-RUSSIA

Dalle immagini satellitari raccolte da Greenpeace risulta uno scontro tra due petroliere nel golfo dell'Oman, con una macchia di carico disperso per 1.500 ettari, una delle quali apparterrebbe alla “flotta ombra” della Russia, la nave Adalynn che si è scontrata con la Front Eagle a 44 km dal porto di Khawr Fakkān degli Emirati Arabi Uniti.

RUSSIA

Il centro russo Nasiliju.net (“Violenza.no”), che da sette anni opera in favore delle vittime di violenza domestica rischia di essere chiuso o ridurre di molto le proprie attività, essendo stato associato alla lista degli “agenti stranieri” per gli aiuti dall’estero, e molti altri gruppi sono stati costretti a dissociarsi da esso, dopo tanti sforzi per difendere le donne e assistere le persone vittime di tali situazioni.