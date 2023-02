Si tratta dell'ultimo tentativo di celebrare "l'eredità indiana" contro le "tradizioni occidentali". Negli ultimi anni il Consiglio per il benessere degli animali, che ha formulato la proposta, si è sempre più concentrato sui presunti benefici portati dalla mucca, animale notoriamente sacro per la cultura indù.

New Delhi (AsiaNews/Agenzie) - “Considerando gli immensi benefici della vacca, abbracciarne una porterà ricchezza emotiva aumentando la nostra felicità individuale e collettiva”. È quanto sostiene il Consiglio per il benessere degli animali in India (Awbi), che ha proposto di trasformare San Valentino nella giornata dell’abbraccio alla mucca, “tenendo presente l’importanza della madre vacca nel rendere la vita felice e piena di energia positiva”, si legge nella proposta dell’Awbi pubblicata sul proprio sito web con l’approvazione del partito al governo, il Bharatiya Janata Party (Bjp).

L’idea che le mucche portino felicità e positività rientra in una serie di rivendicazioni sui benefici legati all’animale, notoriamente considerato sacro dall'induismo: negli ultimi anni l’urina di vacca è stata promossa come medicinale e si è sostenuto che il suo sterco proteggesse dalle radiazioni.

L’Awbi è un organo che fa capo al Dipartimento dell’allevamento degli animali e ha il compito di consigliare disposizioni legali per la tutela del benessere degli animali, ma negli ultimi anni l’attenzione del Consiglio si è spostata sulla vacca, che sta diventando un animale sempre più “politico”.

La Giornata “abbraccia una vacca” è quindi l’ultimo tentativo del governo guidato dal primo ministro Narendra Modi di celebrare l’eredità indiana sostituendo le festività occidentali. Nella dichiarazione del Consiglio si legge infatti che “le tradizioni vediche sono quasi sull'orlo dell'estinzione” sotto l’”abbaglio della civiltà occidentale”.

In precedenza Modi aveva per esempio proposto di sostituire la celebrazione di Natale il 25 dicembre con la “Giornata del buon governo” per ricordare la nascita di Atal Bihari Vajpayee, ex primo ministro indiano e uno dei più importanti leader del Bjp e del nazionalismo indù.