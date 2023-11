di Sumon Corraya

Oltre 200 ragazzi e ragazze, insieme a decine di preti e suore, hanno celebrato il giubileo d’argento della Commissione episcopale per la gioventù della Chiesa locale. Un’occasione per fare il punto sui corsi e i seminari di formazione offerti e rilanciare l’attività per i giovani in Bangladesh

Dhaka (AsiaNews) - “I giovani sono i futuri leader delle nostre comunità” ha detto mons. Gervas Rozario, vescovo della diocesi di Rajshahi, vicepresidente della Conferenza episcopale cattolica del Bangladesh e referente della conferenza episcopale per la gioventù. Le sue parole sono state pronunciate in occasione del giubileo d’argento della Conferenza episcopale per la gioventù (EC-Y) del Paese, celebrato l'11 novembre a cui hanno preso parte otto vescovi, tra cui 2 arcivescovi, decine di sacerdoti e suore e oltre 200 giovani. In Bangladesh, “la Commissione episcopale per i giovani è importante - sottolinea mons. Gervas Rozario - e negli anni abbiamo fatto molti investimenti anche economici per sostenere le sue attività.Per questo abbiamo scelto la formazione come tema al centro di questo venticinquesimo”.

Durante la festa per l'anniversario è intervenuto anche mons. Bejoy N. D’Cruze di Dhaka, il presidente della Conferenza episcopale cattolica del Bangladesh che ha ha chiamato i giovani presenti ad essere luce e sale per il prossimo. E ha aggiunto: "Oggi è un giorno di speciale benedizione per la Chiesa del Paese, un giorno per esprimere gratitudine a Dio. Siate attivi nella Chiesa, non abbiate paura. Vi invito a lavorare per il bene delle persone che vi circondano con la vostra conoscenza, intelligenza, saggezza, forza e morale, e siate sale e luce per chi vi incontra”.

I beneficiari dei progetti e dei percorsi dell’EC-Y hanno espresso gratitudine durante la celebrazione: “Dopo aver conseguito il diploma della scuola secondaria, ho frequentato un corso di orientamento di una settimana presso il centro pastorale di Rajshahi. Da lì ho iniziato il corso di studi in infermieristica e oggi sono un infermiere dell’ospedale della mia città”, ha raccontato Rana Costa, un giovane che ha frequentato la scuola e i seminari dell’EC-Y. Oltre all’istruzione e ai corsi di formazione per l’avviamento degli studi superiori, la Conferenza episcopale giovanile del Bangladesh fornisce sostegno spirituale e morale in percorsi da cui sono nate anche molte vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa: “Per noi ragazzi viene realizzato un seminario sulla lettura della Bibbia, un corso sulla leadership all’interno della propria comunità e uno sulla salute”, sottolinea Sujona Rozario, una giovane di Dhaka. Come Rana e Sujona, sono migliaia i giovani cattolici che ogni anno frequentano i corsi di formazione e i seminari offerti dall'EC-Y.