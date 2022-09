di Sumon Corraya

Decine di giovani militanti islamici in diverse parti del Paese hanno lasciato le loro case nelle ultime settimane. La polizia teme sia in preparazione un attacco in grande stile. Rafforzate le misure di sicurezza intorno ai luoghi di culto.

Dhaka (AsiaNews) - È allarme sicurezza in Bangladesh per il moltiplicarsi dei casi di giovani militanti islamici che hanno lasciato le proprie case. Il timore è che i gruppi fondamentalisti stiano preparando un’azione terroristica in grande stile. Per questo motivo il Commissario della Polizia Metropolitana di Dhaka, Mohammad Shafiqul Islam, ha annunciato lo stato di massima allerta intorno ai luoghi culto degli indù per le celebrazioni della festività del Durga Puja, in corso da oggi fino al 5 ottobre.

Sarebbero una cinquantina i giovani militanti islamici che in diverse parti del Paese hanno lasciato le loro case in nome della "hijrat", parola araba che deriva da "hijr" e significa "partire" ed è utilizzata tra i gruppi islamisti radicali con un significato religioso. Sei anni fa un fenomeno simile avvenne prima del terribile attacco all’Holey Artisan Bakery di Gulshan, nel quale morirono 29 persone.

"Stiamo lavorando per garantire che non si verifichino atti di vandalismo durante il culto. Tuttavia, siamo abbastanza preparati per affrontare qualsiasi attacco", ha dichiarato il commissario Mohammad Shafiqul Islam. Ha informato che nella capitale Dhaka si celebrerà il Durga Puja in 233 luoghi. Nei luoghi di culto speciali, la polizia garantirà una sicurezza aggiuntiva come l'installazione di telecamere a circuito chiuso, varchi e un numero sufficiente di poliziotti.

La questione della "hijrat" è all'attenzione delle forze dell'ordine del Bangladesh dal mese scorso quando sono iniziate le indagini sulla scomparsa di sette studenti universitari di Comilla. I loro parenti hanno informato che nessuno di loro aveva preso vestiti, contanti o telefoni cellulari. Prima di partire, i giovani hanno detto a casa che stavano andando al centro di formazione. Gradualmente, la polizia ha scoperto che la stessa cosa è successa nelle ultime settimane a decine di altri giovani di età compresa tra i 17 e i 25 anni.