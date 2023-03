di Sumon Corraya

Nell'articolo scritto da Shamsuzzaman Shams in occasione della Giornata dell'indipendenza erano riportate le parole di un lavoratore a giornata: "A cosa serve questa libertà se non possiamo permetterci il riso?". Intentata una causa anche contro il direttore del quotidiano Prothom Alo, il più grande e influente del Bangladesh. Preoccupazione per la libertà di stampa da parte delle associazioni dei giornalisti.