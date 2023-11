di Sumon Corraya

Dhaka (AsiaNews) - Nel 2023 in Bangladesh sono già morte 1562 persone a causa della febbre dengue, trasmessa dalle zanzare. È il dato peggiore di sempre. Negli ultimi giorni sono oltre mille le persone ricoverate dopo aver contratto il virus nella sola capitale. Un totale di 863 di loro sono stati ricoverati in diversi ospedali fuori Dhaka. A fornire i dati sono la centrale operativa per l'emergenza sanitaria e la sala di controllo del dipartimento della salute. Secondo il Dipartimento della Salute, dal 1° gennaio di quest'anno sono state ricoverate in ospedale a causa dell'infezione da dengue 303.536 persone.

In prima linea nella cura dei pazienti positivi al virus portato dalla zanzare c’è anche il St. John Vianney Hospital di Dhaka, un ospedale cattolico: "Oltre 2000 pazienti affetti da dengue hanno ricevuto i nostri trattamenti e ora stanno bene", ha affermato p. Kamal Corraya, direttore esecutivo del nosocomio. Che ha aggiunto: “Fortunatamente nessuno dei nostri pazienti affetti da dengue è morto durante le cure. I nostri medici e infermieri hanno cercato di fornire la migliore assistenza a loro e ai famigliari”.

Molti ospedali sono congestionati perché accettano pazienti anche se non hanno un reale bisogno di essere ricoverati, perché per ogni accesso hanno un guadagno. “Noi non agiamo così - dice Corraya -. Incoraggiamo i pazienti a ricevere il trattamento da casa se non c’è un rischio grave per la loro salute. Non siamo interessati al guadagno ma alla salute; anche i nostri medici non consigliano mai esami non indispensabili”.

Nella città di Dhaka vivono circa 23 milioni di abitanti e il St. John è il solo ospedale cattolico presente: "Con i nostri trattamenti e le cure di qualità, stiamo portando avanti anche un segno e una forte testimonianza cristiana", ha affermato p. Corraya. Nel suo ospedale, inaugurato l'11 novembre 2019, ci sono circa 100 dipendenti e l'ospedale ha 20 posti letto.

Alamgir Hossain, musulmano, ha detto che suo figlio Arav Ahmad, di 10 anni, è stato ricoverato nel nosocomio diretto da Corraya: “Sono impressionato dal trattamento e dal servizio del St. John Vianney Hospital. Medici e infermieri sono competenti e dedicano tempo ai pazienti. Questo ospedale è ordinato e un luogo sano. Sono felice perché la situazione di mio figlio era peggiorata dopo che ha contratto la dengue; questo ospedale ha salvato la vita di mio figlio. Ringrazio medici, infermieri e l’autorità di questo ospedale”. Un altro paziente, Subroto Gomes, cattolico, ha aggiunto: “Mi sono sentito a casa durante la degenza per la dengue al St. John Vianney”.