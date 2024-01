di Sumon Corraya

Dal novembre 2013 il governo del Bangladesh ha riconosciuto ufficialmente la comunità transgender ammettendola sui documenti d’identità come terzo genere oltre al maschile e femminile. Fa discutere però l’inserimento del tema dell’inclusione anche nella didattica scolastica. Il caso di un docente licenziato per aver strappato platealmente le pagine di un libro sta provocando manifestazioni sostenute dai fondamentalisti islamici.

Dhaka (AsiaNews) - Una delle migliori università private del Bangladesh ha scatenato un acceso dibattito che dal campus è arrivato sui social e fino al governo, dopo che l’ateneo ha licenziato un docente - presumibilmente - perché criticava pubblicamente l’inclusione dei diritti dei transgender nel curriculum scolastico nazionale (National Curriculum and Textbook Board) come previsto da Dhaka.

L'Università Brac ha dichiarato in un comunicato che il professor Asif Mahtab Utsha “era un docente part-time e non era più sotto contratto”, mentre lui ha affermato di aver insegnato regolarmente nei fine settimana fino a quando non è stato licenziato domenica scorsa. In un video diventato virale, Mahtab ha tenuto un discorso contro i diritti delle persone transgender e anche contro l'omosessualità, durante il quale è stato ripreso mentre strappava una pagina dal libro di testo della seconda media approvato dal Ministero dell’Istruzione che conteneva una storia con protagonista anche una persona transgender. Il gesto è avvenuto dopo che un gruppo integralista musulmano ha lanciato una campagna nazionale per opporsi alle politiche del governo sui diritti di queste persone.

Mahtab sostiene di essere stato licenziato per la sua presa di posizione che ha portato il 23 gennaio alcuni gruppi di studenti del campus a formare una catena umana davanti all’ingresso principale dell'università, scandendo slogan contro le persone transgender e dicendosi contrari alle iniziative intraprese dall’università e dal governo. Eppure è dal novembre 2013 che il governo di Dhaka ha riconosciuto ufficialmente il genere transgender come terzo oltre a quello maschile e femminile.

A seguito della vicenda dell’università di Brac, il ministro dell'Istruzione Mohibul Hasan Chowdhury Naufel, ha accusato il gruppo integralista islamico di tentare di creare instabilità sollevando questioni religiose intorno a una vicenda didattica. Dal canto suo Naufel si è anche detto disponibile a rivedere il curriculum nazionale se dovessero emergere delle criticità comprovate.

Un professore cattolico di un college missionario del Bangladesh - che vuole mantenere l’anonimato - ha commentato ad AsiaNews che “è necessario che gli studenti abbiano una conoscenza chiara della questione transgender. Mi sembra però che non ci siano errori e distorsioni da parte del National Curriculum and Textbook Board. Gli studenti devono conoscere adeguatamente affinché non si verifichi alcuna discriminazione nei confronti di queste persone”.